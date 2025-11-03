২৩৭ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা, তালিকা দেখুন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ফেনী-১, বগুড়া-৭ ও দিনাজপুর-৩ আসন থেকে প্রার্থী হচ্ছেন। আর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচন করবেন বগুড়া-৬ আসনে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনে।
আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, যেসব আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি, সেগুলো পরে ঘোষণা করা হবে। এর বাইরে কিছু আসন শরিকদের ছাড়া হবে।
প্রার্থী ঘোষণার আগে দুপুর সাড়ে ১২টায় জরুরি বৈঠকে বসেন বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী চলা এ বৈঠকে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত ও চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা
রংপুর বিভাগ
পঞ্চগড়-১: ব্যারিস্টার মুহাম্মদ নওশাদ জমির
পঞ্চগড়-২: ফরহাদ হোসেন আজাদ
ঠাকুরগাঁও-১: মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
ঠাকুরগাঁও-৩: মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান জাহিদ
দিনাজপুর-৩: বেগম খালেদা জিয়া
দিনাজপুর-৪: মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান মিয়া
নীলফামারী-১: স্থগিত
নীলফামারী-২: এএইচএম মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ রুবেল
নীলফামারী-৩: স্থগিত
নীলফামারী-৪: মোহাম্মদ আব্দুল গফুর সরকার
লালমনিরহাট-১: মোহাম্মদ হাসান রাজীব প্রধান
লালমনিরহাট-২: স্থগিত
লালমনিরহাট-৩: আসাদুল হাবিব দুলু
রংপুর-১: মোকাররম হোসেন সুজন
রংপুর-২: মোহাম্মদ আলী সরকার
রংপুর-৩: শামসুজ্জামান শামু
রংপুর-৪: মোহাম্মদ এমদাদুল হক ভরসা
রংপুর-৫: মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী
রংপুর-৬: মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
কুড়িগ্রাম-১: সাইফুল ইসলাম রানা
কুড়িগ্রাম-২: মোহাম্মদ সোহেল হোসেন কায়কোবাদ
কুড়িগ্রাম-৩: তাসভীরুল ইসলাম
কুড়িগ্রাম-৪: মোহাম্মদ আজিজুর রহমান
গাইবান্ধা-২: আনিসুজ্জামান খান বাবু
গাইবান্ধা-৪: মোহাম্মদ ফারুক আলম সরকার
রাজশাহী বিভাগ
জয়পুরহাট-১: মোহাম্মদ মাসুদ রানা প্রধান
জয়পুরহাট-২: আব্দুল বারী
বগুড়া-১: কাজী রফিকুল ইসলাম
বগুড়া-৩: আব্দুল মুহিত তালুকদার
বগুড়া-৪: মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
বগুড়া-৫: মোহাম্মদ গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ
বগুড়া-৬: তারেক রহমান
বগুড়া-৭: বেগম খালেদা জিয়া
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১: মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২: মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ
নওগাঁ-১: মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
নওগাঁ-২: শামসুজ্জোহা খান
নওগাঁ-৩: ফজলে হুদা বাবুল
নওগাঁ-৪: একরামুল বারী টিপু
নওগাঁ-৫: স্থগিত
নওগাঁ-৬: শেখ মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম
রাজশাহী-১: মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন
রাজশাহী-২: মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিনু
রাজশাহী-৩: মোহাম্মদ শফিকুল হক নজরুল ইসলাম
রাজশাহী-৬: আবু সাঈদ চাঁদ
নাটোর-১: ফারজানা শারমিন
নাটোর-২: রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু
নাটোর-৩: স্থগিত
নাটোর-৪: মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ
সিরাজগঞ্জ-১: স্থগিত
সিরাজগঞ্জ-২: ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু
সিরাজগঞ্জ-৩: আইনুল হক
সিরাজগঞ্জ-৪: এস এম আকবর আলী
সিরাজগঞ্জ-৫: মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম খান
সিরাজগঞ্জ-৬: এম এম মহিত
পাবনা-১: স্থগিত
পাবনা-২: এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব
পাবনা-৩: মোহাম্মদ হাসান জাফির তুহিন
পাবনা-৪: হাবিবুর রহমান হাবিব
পাবনা-৫: মোহাম্মদ শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস
খুলনা বিভাগ
মেহেরপুর-১: মাসুদ অরুণ
কুষ্টিয়া-১: রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-২: রাগীব রউফ চৌধুরী
কুষ্টিয়া-৩: মোহাম্মদ জাকির হোসেন সরকার
কুষ্টিয়া-৪: মোহাম্মদ মেহেদী আহমেদ রুমি
ঝিনাইদহ-২: মাহমুদ হাসান খান
ঝিনাইদহ-১: স্থগিত
ঝিনাইদহ-৪: এম সাইফুল ইসলাম ফিরোজ
যশোর-১: মোহাম্মদ মফিজুল হাসান তৃপ্তি
যশোর-২: মোহাম্মদ সাবিরা সুলতানা
যশোর-৩: অনিন্দ্য ইসলাম অমিত
যশোর-৪: টি এস আইয়ুব
যশোর-৫: স্থগিত
যশোর-৬: কাজী রওনাকুল ইসলাম
মাগুরা-১: মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন
মাগুরা-২: নিতাই রায় চৌধুরী
বাগেরহাট-২: স্থগিত
বাগেরহাট-৩: স্থগিত
খুলনা-১: স্থগিত
খুলনা-২: নজরুল ইসলাম মঞ্জু
খুলনা-৩: রকিবুল ইসলাম বকুল
খুলনা-৪: শরীফ শাহ কামাল তাজ
খুলনা-৫: মোহাম্মদ আলী আজগর
খুলনা-৬: মনিরুল হাসান বাপ্পী
সাতক্ষীরা-১: হাবিবুল ইসলাম হাবিব
সাতক্ষীরা-২: আব্দুর রউফ
সাতক্ষীরা-৩: কাজী আলাউদ্দিন
বরিশাল বিভাগ
পটুয়াখালী-১: এয়ার ভাইস মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) আলতাফ হোসেন চৌধুরী
পটুয়াখালী-২: স্থগিত
পটুয়াখালী-৩: স্থগিত
পটুয়াখালী-৪: এ বি এম মোশাররফ হোসেন
ভোলা-১: গোলাম নবী আলমগীর
ভোলা-২: মোহাম্মদ হাফিজ ইব্রাহিম
ভোলা-৩: মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) হাফিজউদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম
ভোলা-৪: মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন
বরিশাল-১: জহিরউদ্দিন স্বপন
বরিশাল-২: সরদার শরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু
বরিশাল-৩: পরে ঘোষণা করা হবে
বরিশাল-৪: মোহাম্মদ রাজিব হাসান
বরিশাল-৫: মোহাম্মদ মজিবুর রহমান সরোয়ার
বরিশাল-৬: আবুল হোসেন খান
ঝালকাঠি-১: পরে ঘোষণা করা হবে
ঝালকাঠি-২: ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো
পিরোজপুর-১: পরে ঘোষণা করা হবে
পিরোজপুর-২: আহমেদ সায়েম মনজুর
পিরোজপুর-৩: মোহাম্মদ রুহুল আমিন দুলাল
ঢাকা বিভাগ
টাঙ্গাইল-২: আব্দুস সালাম পিন্টু
টাঙ্গাইল-৩: এ এস এম উবায়দুল হক নাসির
টাঙ্গাইল-৪: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান মতিন
টাঙ্গাইল-৫: পরে ঘোষণা করা হবে
টাঙ্গাইল-৬: রবিউল আউয়াল লাভলু
টাঙ্গাইল-৭: আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী
কিশোরগঞ্জ-১: পরে ঘোষণা করা হবে
কিশোরগঞ্জ-২: অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
কিশোরগঞ্জ-৩: ডক্টর ওসমান ফারুক
কিশোরগঞ্জ-৪: মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
কিশোরগঞ্জ-৫: পরে ঘোষণা করা হবে
কিশোরগঞ্জ-৬: মোহাম্মদ শরিফুল আলম
মানিকগঞ্জ-১: পরে ঘোষণা করা হবে
মানিকগঞ্জ-২: মঈনুল ইসলাম খান
মানিকগঞ্জ-৩: আফরোজা খান রিতা
মুন্সিগঞ্জ-১: শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ
মুন্সিগঞ্জ-২: মিজানুর রহমান সিনহা
মুন্সিগঞ্জ-৩: পরে ঘোষণা করা হবে
ঢাকা-১: খন্দকার আবু আশফাক
ঢাকা-৩: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়
ঢাকা-৫: নবীউল্লাহ নবী
ঢাকা-৬: ইশরাক হোসেন
ঢাকা-৭: পরে ঘোষণা করা হবে
ঢাকা-৮: মির্জা আব্বাস
ঢাকা-৯: পরে ঘোষণা করা হবে
ঢাকা-১০: পরে ঘোষণা করা হবে
ঢাকা-১১: এম এ কাইয়ুম
ঢাকা-১২: সাইফুল আলম নীরব
ঢাকা-১৩: পরে ঘোষণা করা হবে
ঢাকা-১৪: সানজিদা ইসলাম তুলি
ঢাকা-১৫: শফিকুল ইসলাম খান
ঢাকা-১৬: আমিনুল হক
ঢাকা-১৭: পরে ঘোষণা করা হবে
ঢাকা-১৮: পরে ঘোষণা করা হবে
ঢাকা-১৯: ডাক্তার দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
গাজীপুর-২: মনজুরুল করিম রনি
গাজীপুর-৩: অধ্যাপক ডাক্তার এ এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু
গাজীপুর-৪: শাহ রিয়াজুল হান্নান
গাজীপুর-৫: ফজলুল হক মিলন
নরসিংদী-১: খায়রুল কবির খোকন
নরসিংদী-২: ডক্টর আব্দুল মঈন খান
নরসিংদী-৩: পরে ঘোষণা করা হবে
নরসিংদী-৪: সরদার মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
নরসিংদী-৫: ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন বকুল
নারায়ণগঞ্জ-১: মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া দিপু
নারায়ণগঞ্জ-২: নজরুল ইসলাম আজাদ
নারায়ণগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম মান্নান
নারায়ণগঞ্জ-৪: পরে ঘোষণা করা হবে
নারায়ণগঞ্জ-৫: মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান
রাজবাড়ী-১: আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম
রাজবাড়ী-২: পরে ঘোষণা করা হবে
ফরিদপুর-১: পরে ঘোষণা করা হবে
ফরিদপুর-২: শামা ওবায়েদ ইসলাম
ফরিদপুর-৩: নায়াব ইউসুফ আহমেদ
ফরিদপুর-৪: শহিদুল ইসলাম বাবুল
গোপালগঞ্জ-১: মোহাম্মদ সেলিমুজ্জামান মোল্লা
মাদারীপুর-১: কামাল জামাল মোল্লা
মাদারীপুর-২: পরে ঘোষণা করা হবে
মাদারীপুর-৩: আনিসুর রহমান
শরীয়তপুর-১: সৈয়দ আহমেদ আসলাম
শরীয়তপুর-২: শফিকুর রহমান কিরণ
শরীয়তপুর-৩: মিয়া নুরুদ্দিন আহমেদ অপু
ময়মনসিংহ বিভাগ
জামালপুর-৩: মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল
জামালপুর-৪: মোহাম্মদ ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম
জামালপুর-৫: শাহ্ মোহাম্মদ ওয়ারেস আলী মামুন
শেরপুর-১: সানসিলা জেবরিন
শেরপুর-২: মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী
শেরপুর-৩: মোহাম্মদ মাহমুদুল হক রুবেল
ময়মনসিংহ-১: সৈয়দ ইমরান সালেহ
ময়মনসিংহ-২: মোতাহের হোসেন তালুকদার
ময়মনসিংহ-৩: এম ইকবাল হোসেন
ময়মনসিংহ-৪: স্থগিত
ময়মনসিংহ-৫: মোহাম্মদ জাকির হোসেন
ময়মনসিংহ-৬: মোহাম্মদ আক্তারুল আলম
ময়মনসিংহ-৭: ডাক্তার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
ময়মনসিংহ-৮: লুৎফুল্লাহেল মাজেদ
ময়মনসিংহ-৯: ইয়াসের খান চৌধুরী
ময়মনসিংহ-১০: পরে ঘোষণা করা হবে
ময়মনসিংহ-১১: ফখরুদ্দিন আহমেদ
নেত্রকোনা-১: ব্যারিস্টার কায়সার কামাল
নেত্রকোনা-২: মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক
নেত্রকোনা-৩: রফিকুল ইসলাম হেলালী
নেত্রকোনা-৪: মোহাম্মদ লুৎফুজ্জামান বাবর
নেত্রকোনা-৫: আবু তাহের তালুকদার
সিলেট বিভাগ
সুনামগঞ্জ-১: আনিসুল হক
সুনামগঞ্জ-৫: কলিমউদ্দিন মিলন
সিলেট-১: খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী
সিলেট-২: মোসাম্মৎ তাহসিনা রুশদীর
সিলেট-৩: মোহাম্মদ আব্দুল মালেক
সিলেট-৪: পরে ঘোষণা করা হবে
সিলেট-৫: পরে ঘোষণা করা হবে
সিলেট-৬: ইমরান আহমেদ চৌধুরী
মৌলভীবাজার-১: নাসিরউদ্দিন আহমেদ মিঠু
মৌলভীবাজার-২: শওকত হোসেন শকু
হবিগঞ্জ-২: আবু মনসুর শাখাওয়াত হাসান জীবন
চট্টগ্রাম বিভাগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১: এ কে এম হান্নান
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২: পরে ঘোষণা করা হবে
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩: খালেদ হোসেন মাহবুব
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪: মুশফিকুর রহমান
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫: মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
কুমিল্লা-১: ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসেন
কুমিল্লা-২: পরে ঘোষণা করা হবে
কুমিল্লা-৩: কাজী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন কায়কোবাদ
কুমিল্লা-৪: মঞ্জুরুল ইসলাম মুন্সী
কুমিল্লা-৫: মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
কুমিল্লা-৮: জাকারিয়া তাহের
কুমিল্লা-৯: মোহাম্মদ আবুল কালাম
কুমিল্লা-১০: মোহাম্মদ আব্দুল গফুর
চাঁদপুর-১: আ ন ম এহছানুল হক মিলন
চাঁদপুর-২: মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
চাঁদপুর-৩: শেখ ফরিদ হোসেন
চাঁদপুর-৪: মোহাম্মদ মোমিনুল হক
নোয়াখালী-২: জয়নাল আবেদীন ফারুক
নোয়াখালী-৩: মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ বুলু
নোয়াখালী-৪: মোহাম্মদ শাহজাহান
নোয়াখালী-৫: মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম
নোয়াখালী-৬: মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান সামি
লক্ষ্মীপুর-৩: শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি
চট্টগ্রাম-১: নুরুল আমিন চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম-২: সরোয়ার আলমগীর
চট্টগ্রাম-৫: মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
চট্টগ্রাম-৮: এরশাদ উল্লাহ
চট্টগ্রাম-৯: মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান (বক্তা প্রথমে এই নামটি বলেন, পরে স্থগিত ঘোষণা করেন)
চট্টগ্রাম-১০: আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী
চট্টগ্রাম-১৩: সরোয়ার জামাল নিজাম
চট্টগ্রাম-১৪: পরে ঘোষণা করা হবে
চট্টগ্রাম-১৫: পরে ঘোষণা করা হবে
চট্টগ্রাম-১৬: মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা
কক্সবাজার-১: সালাউদ্দিন আহমেদ
কক্সবাজার-২: পরে ঘোষণা করা হবে
কক্সবাজার-৩: লুৎফর রহমান কাজল
কক্সবাজার-৪: শাহজাহান চৌধুরী
খাগড়াছড়ি: আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া
রাঙ্গামাটি: দীপেন দেওয়ান
বান্দরবান: সাচিং প্রু
আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, আবদুল মঈন খান, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, সেলিমা রহমান, নজরুল ইসলাম খান, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, মির্জা আব্বাস, হাফিজ উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া বিএনপির সাংগঠনিক ও সহসাংগঠনিক সম্পাদকেরা উপস্থিত ছিলেন।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে মতৈক্যে পৌঁছাতে রাজনৈতিক দলগুলোকে যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার, এর সমালোচনা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারকেই দায়িত্ব নিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে হবে।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
আখতার বলেন, ‘অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে লক্ষ করছি, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকার নিজেরা উদ্যোগ না নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ঠেলে দিয়েছে।’
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে এনসিপির সদস্যসচিব বলেন, বিএনপি সংস্কার বাস্তবায়নের পথে বাধা হচ্ছে। সংস্কারকে ধারণ করে না বিএনপি। সরকারের ভেতরের কোনো একটা অংশ নির্বাচনকে ভন্ডুল করতে চাচ্ছে। কিন্তু জনগণ এটা হতে দেবে না। অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে সরকারকেই দায়িত্ব নিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে হবে।
এ সময় এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, দলীয় মতামত গণভোটে যাওয়া উচিত না। আদেশ জারির সুনির্দিষ্ট তারিখ সরকার ঘোষণা করবে।
আসনের ‘লোভ দেখিয়ে’ গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন নাসীরুদ্দীন।
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, বহুদলীয় গণতন্ত্র নষ্টের জন্য একটি দল উঠেপড়ে লেগেছে। গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা জনগণ রুখে দেবে।
বিএনপির আসন ঘোষণা প্রসঙ্গে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়া তিন আসনে প্রার্থী হওয়ায় তাঁকে শুভেচ্ছা। তাঁর মাধ্যমে গণতন্ত্র আরও সুসংহত হবে। জুলাই অভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে যেহেতু তিনি নির্বাচন করতে পারছেন, সেহেতু সংস্কার বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন বলে আশা রাখি।’
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঠাকুরগাঁও-১ আসন থেকে নির্বাচন করবেন। আর দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ কক্সবাজার-১ আসন থেকে নির্বাচন করবেন।
আজ সোমবার বিকেলে দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভার পরে গুলশান অফিসে সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
প্রার্থী ঘোষণার আগে দুপুর সাড়ে ১২টায় জরুরি বৈঠকে বসেন বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী চলা এ বৈঠকে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত ও চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।
জোনায়েদ সাকিকে প্রধান সমন্বয়কারী ও আবুল হাসান রুবেলকে নির্বাহী সমন্বয়কারী করে গণসংহতি আন্দোলনের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন থেকে ৫৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে।
গতকাল রোববার (২ নভেম্বর) সাভারের গণস্বাস্থ্য পিএইচএ কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে সারা দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা এ নতুন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করেন।
আজ সোমবার দুপুরে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দপ্তর সম্পাদক বাচ্চু ভূঁইয়ার পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
‘শ্রমিক-কৃষক, খেটে খাওয়া, নিপীড়িত ও প্রান্তিক মানুষের ন্যায্য হিস্যা চাই’—এ দাবি নিয়ে গত ৩১ অক্টোবর, ১ ও ২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় গণসংহতি আন্দোলনের তিন দিনব্যাপী পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন। শহীদ পরিবারের সদস্যরা উদ্বোধন করেন এ সম্মেলন। উদ্বোধনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে।
উদ্বোধনের পর দুই দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনে রাজনৈতিক প্রতিবেদন, গঠনতন্ত্র সংশোধনী, সাংগঠনিক কর্মপদ্ধতি, আচরণবিধি, দলীয় ঘোষণাপত্র ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের খসড়া নিয়ে আলোচনা করেন প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকেরা।
২১ ও ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনে মুলতবি আলোচনায় পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনে উত্থাপিত দলিলপত্রে প্রতিনিধিদের মতামত ও পরামর্শ সংযুক্ত করে চূড়ান্তকরণ করা হবে এবং দলের জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে।
সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে ৫৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও পরামর্শক পরিষদও গঠিত হয়।
দলটির রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন দেওয়ান আবদুর রশীদ নীলু, ফিরোজ আহমেদ, তাসলিমা আখতার, হাসান মারুফ রুমী ও মনির উদ্দীন পাপ্পু।
অন্যদিকে বাচ্চু ভূঁইয়া, জুলহাসনাইন বাবু, অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ, দীপক কুমার রায়, তরিকুল সুজন, এস এম আমজাদ হোসেন, আলিফ দেওয়ান, অ্যাডভোকেট উবা থোয়াই মারমা, অঞ্জন দাস, ড. নাসির উদ্দিন, নুরুন্নেসা মুন্নী, ইখতিয়ার উদ্দিন বিপা, মনিরুল হুদা বাবন, মুনীর চৌধুরী সোহেল, আব্দুল আলীম, অপরাজিতা চন্দ, শহীদ শিমুল, তৌহিদুর রহমান, জুয়েল রানা, আমজাদ হোসেন, সাদিক রেজা, গোলাম মোস্তফা, জাহিদ সুজন, রেক্সোনা পারভীন সুমি, সাইফুল্লাহ সিদ্দিক রুমন, পপি রানী সরকার, লুভানা তাবাসসুম, আবদুল্লাহ নাদভী, রুবিনা ইয়াসমিন, মুন্নী মৃ, রোকনুজ্জামান মনি, নিয়ামুর রশীদ বিপ্লব, বেনু আক্তার, মোস্তাফিজুর রহমান রাজীব, মুফাখখারুল ইসলাম মুন, মাহবুব রতন, আরিফুর রহমান মিরাজ, লুতফুন্নাহার সুমনা, জাহিদুল আলম আল জাহিদ, তাহসিন মাহমুদ ও আবু রায়হান খান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সাতটি পদ শূন্য রাখা হয়েছে।
এ ছাড়া উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে নাজার আহমেদ, ফিরোজ আহসান, কেরামত আলী ও নূরুল আলম শাহীনকে এবং পরামর্শক পরিষদের সদস্য ড. সায়েমা খাতুন, প্রকৌশলী জাকারিয়া নেওয়াজ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) মো. খালিদ হোসাইন, সৈকত মল্লিক, শ্যামলী শীল ও ইমরাদ জুলকারনাইন নির্বাচিত হয়েছেন।
