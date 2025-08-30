নুরের ওপর হামলায় বিএনপির নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর (ভিপি নুর), সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অন্য নেতা-কর্মীদের ওপর হামলায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দিবাগত রাতে এক বিবৃতিতে তিনি এ নিন্দা জানান।
গণমাধ্যমের কাছে বিএনপি মহাসচিবের ওই বিবৃতি পাঠান দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
বিবৃতিতে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, ‘বিএনপি সব শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চাকে ব্যাহত করে—এমন কোনো কর্মকাণ্ডকে বিএনপি সমর্থন করে না এবং সুস্থধারার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এমন হামলাকে আমরা নিন্দা জানাই।’
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নুরের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার সর্বাত্মক পদক্ষেপের পাশাপাশি দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।
