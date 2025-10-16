Ajker Patrika
> রাজনীতি

মধ্যরাতে হাসপাতালে ভর্তি খালেদা জিয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ০৮
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বুধবার মধ্যরাতে এই তথ্য জানান খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, চিকিৎসকেরা খালেদা জিয়াকে ভর্তির পরামর্শ দিয়েছেন। তাই ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। কবে নাগাদ বাসায় ফিরতে পারবেন, এ বিষয়ে মেডিকেল বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে।

তবে দু-এক দিনের মধ্যেই হয়তো বাসায় ফেরার অনুমতি দেওয়া হতে পারে বলে আশাবাদী তিনি।

এর আগে গত ২৮ আগস্ট রাতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এভারকেয়ার হাসপাতালে যান খালেদা জিয়া। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রাতেই বাসায় ফেরেন তিনি।

চলতি বছরের ১৮ জুন এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর চিকিৎসা শেষে এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় ফেরেন তিনি। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৭ জানুয়ারি লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। চিকিৎসার জন্য ১১৭ দিন লন্ডনে অবস্থান শেষে গত ৬ মে দেশে ফেরেন।

বিষয়:

বিএনপিহাসপাতালখালেদা জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

আসামি গ্রেপ্তারে র‍্যাবকে ভুল তথ্য, বগুড়া ডিবির ওসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার

আসামি গ্রেপ্তারে র‍্যাবকে ভুল তথ্য, বগুড়া ডিবির ওসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার

সম্পর্কিত

আইনি ভিত্তি নিশ্চিত ছাড়া জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না এনসিপি: নাহিদ ইসলাম

আইনি ভিত্তি নিশ্চিত ছাড়া জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না এনসিপি: নাহিদ ইসলাম

মধ্যরাতে হাসপাতালে ভর্তি খালেদা জিয়া

মধ্যরাতে হাসপাতালে ভর্তি খালেদা জিয়া

শঙ্কায় ছিলাম, এসে দেখি প্রধান উপদেষ্টা ধন্যবাদ জানাতে ডেকেছেন: মঞ্জু

শঙ্কায় ছিলাম, এসে দেখি প্রধান উপদেষ্টা ধন্যবাদ জানাতে ডেকেছেন: মঞ্জু

আমরা চাই, আপনার সঙ্গে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুসম্পর্ক বজায় থাকুক— প্রধান উপদেষ্টাকে সালাহউদ্দিন

আমরা চাই, আপনার সঙ্গে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুসম্পর্ক বজায় থাকুক— প্রধান উপদেষ্টাকে সালাহউদ্দিন