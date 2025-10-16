মধ্যরাতে হাসপাতালে ভর্তি খালেদা জিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বুধবার মধ্যরাতে এই তথ্য জানান খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, চিকিৎসকেরা খালেদা জিয়াকে ভর্তির পরামর্শ দিয়েছেন। তাই ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। কবে নাগাদ বাসায় ফিরতে পারবেন, এ বিষয়ে মেডিকেল বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে।
তবে দু-এক দিনের মধ্যেই হয়তো বাসায় ফেরার অনুমতি দেওয়া হতে পারে বলে আশাবাদী তিনি।
এর আগে গত ২৮ আগস্ট রাতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এভারকেয়ার হাসপাতালে যান খালেদা জিয়া। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রাতেই বাসায় ফেরেন তিনি।
চলতি বছরের ১৮ জুন এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর চিকিৎসা শেষে এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় ফেরেন তিনি। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৭ জানুয়ারি লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। চিকিৎসার জন্য ১১৭ দিন লন্ডনে অবস্থান শেষে গত ৬ মে দেশে ফেরেন।
