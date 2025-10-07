Ajker Patrika
আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ শাহাদাতবার্ষিকীতে উদ্বোধন হচ্ছে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আবরার ফাহাদ। ফাইল ছবি
আবরার ফাহাদ। ফাইল ছবি

শহীদ আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ শাহাদাতবার্ষিকীতে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ। উদ্বোধনে যোগ দেবেন আট স্তম্ভের স্বপ্নদ্রষ্টা আবরার ফাহাদ স্মৃতি সংসদের আহ্বায়ক ও জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

আগামীকাল ৭ অক্টোবর বেলা ৩টায় আবরার ফাহাদ স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলাশী চত্বরে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। এ সময় আট স্তম্ভ উদ্বোধন করবেন আবরার ফাহাদের বাবা বরকত উল্লাহ।

২০২০ সালের ৭ অক্টোবর আবরার ফাহাদের প্রথম শাহাদাতবার্ষিকীতে ছাত্র অধিকার পরিষদের উদ্যোগে প্রথম ৮ স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়; যার নেতৃত্ব দেন আখতার হোসেন। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্দেশে তা ভেঙে ফেলা হয়। এ ছাড়া আট স্তম্ভ নির্মাণের নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে আখতার হোসেন ছাত্রলীগের হামলা ও নির্যাতনের শিকার হন। স্মৃতিস্তম্ভের ফলকে লেখা ছিল ‘অনন্ত মহাকালে মোর যাত্রা, অসীম মহাকাশের অন্তে’। আবরার ফাহাদ তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলেও ওই উক্তি ব্যবহার করেছিলেন।

আট স্তম্ভের বিষয়গুলো হলো—সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, গণপ্রতিরক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, দেশীয় শিল্প-কৃষি ও নদী-বন-বন্দর রক্ষা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা।

আখতার হোসেন বলেন, ‘ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার আজ থেকে ছয় বছর আগে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন। তাই আমরা এই স্থাপনার নাম দিয়েছিলাম আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা মনে করছি, আটটি স্তম্ভ আটটি বিষয়কে নির্দেশ করবে। আটটি বিষয় যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে আমরা একটি আগ্রাসনমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পারব।’

এ সময় স্মরণসভা ও আট স্তম্ভের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের উপস্থিতির অনুরোধ জানান।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর রাতে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরারকে শেরেবাংলা হলের কক্ষে ডেকে নিয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নির্মমভাবে নির্যাতন করেন। এতে তিনি শহীদ হন।

