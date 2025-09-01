বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে শুভেচ্ছা জানাল এনসিপির প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে দলটির গুলশানের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদল। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলমের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি কার্যালয়ে যায়। এ সময় তাঁরা বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলটির শীর্ষ নেতাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
প্রতিনিধি দলে ছিলেন—জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীবসহ প্রমুখ।
এর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্টের মাধ্যমে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলটির সবাইকে শুভেচ্ছা জানান সারজিস আলম।
সারজিস আলম পোস্টে লেখেন, ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সবাইকে শুভেচ্ছা। অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে দেশ ও জনগণের স্বার্থকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে সব ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা এগিয়ে যাব, এটাই প্রত্যাশা।’
