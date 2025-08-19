চোখের চিকিৎসায় ব্যাংককে গেলেন মির্জা আব্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চোখের চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক গেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। ব্যাংককের রুটনিন আই হসপিটালে চিকিৎসা নেবেন বলে জানা গেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়েন তিনি।
মির্জা আব্বাসের একান্ত সহকারী মিজানুর রহমান সোহেল এ কথা জানান।
সোহেল আরও জানান, ‘স্যার চোখের চিকিৎসা নিতে ব্যাংককে গেছেন। সেখানে রুটনিন আই হসপিটালে চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করা হয়েছে।
দুই দিন পরই স্যারের অস্ত্রোপচার হবে।’
মির্জা আব্বাসের সঙ্গে রয়েছেন সহধর্মিণী আফরোজা আব্বাস ও ছেলে মির্জা ইয়াসীর আব্বাস।
সোহেল আরও জানান, আরোগ্য কামনায় মির্জা আব্বাসের পরিবার দলের নেতা-কর্মীসহ দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।
চোখের চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক গেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। ব্যাংককের রুটনিন আই হসপিটালে চিকিৎসা নেবেন বলে জানা গেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়েন তিনি।
মির্জা আব্বাসের একান্ত সহকারী মিজানুর রহমান সোহেল এ কথা জানান।
সোহেল আরও জানান, ‘স্যার চোখের চিকিৎসা নিতে ব্যাংককে গেছেন। সেখানে রুটনিন আই হসপিটালে চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করা হয়েছে।
দুই দিন পরই স্যারের অস্ত্রোপচার হবে।’
মির্জা আব্বাসের সঙ্গে রয়েছেন সহধর্মিণী আফরোজা আব্বাস ও ছেলে মির্জা ইয়াসীর আব্বাস।
সোহেল আরও জানান, আরোগ্য কামনায় মির্জা আব্বাসের পরিবার দলের নেতা-কর্মীসহ দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।
ভারত আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনাকে ছাড়া বাংলাদেশ কিংবা এ দেশের মানুষকে বন্ধু মনে করে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। আজ মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ‘দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলন’ আয়োজিত ‘ভারত কি বাংলাদেশকে বিপদে ফেলতে চায়?’ শীর্ষক নাগরিক সমাবেশে তিনি এ মন২৯ মিনিট আগে
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে। তবে সেটি যেন পিছিয়ে মার্চ বা এপ্রিল না হয়। বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলো ডিসেম্বরেই নির্বাচন চেয়েছিল। সরকার বলেছে, ফেব্রুয়ারিতে হবে। আমরা মেনে নিয়েছি এবং সহযোগিতা করছি। কিন্তু ফেব্রুয়ারি যেন মার্চ না হয়, এপ্রিল না হয়—এটা১ ঘণ্টা আগে
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, কিছু কিছু বিষয় আলোচনা করা না হলেও তা সেখানে রাখা হয়েছে। এছাড়া কিছু বিষয় সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। সবকিছু পর্যালোচনা করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে মতামত পাঠাবে বিএনপি। আগামী সংসদ গঠনের দুই বছরের মধ্যে সংবিধান সংক্রান্ত সংশোধনী পাস করার কথা বলা হলেও চূড়ান্ত খসড়ায় তা নেই।২ ঘণ্টা আগে
গুরুতর দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় (এনসিপি) যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাত স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।৯ ঘণ্টা আগে