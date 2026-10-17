মিষ্টির শূন্য আসনে বিএনপির মনোনয়ন ফরম জমা পড়ল ৬৯টি

মিষ্টির শূন্য আসনে বিএনপির মনোনয়ন ফরম জমা পড়ল ৬৯টি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত সংরক্ষিত নারী আসন-২৩-এর উপনির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন পেতে ৭০ জন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে আজ শনিবার রাত পৌনে ৮টা পর্যন্ত দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৬৯টি ফরম জমা পড়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিএনপির সহদপ্তর সম্পাদক তারিকুল ইসলাম তেনজিং। তিনি জানান, সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকারের সময় পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।
এর আগে গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশীরা ফরম সংগ্রহ করেন। প্রতিটি ফরমের মূল্য ছিল ৫ হাজার টাকা। পূরণ করা ফরম জমা দেওয়ার সময় প্রত্যেক প্রার্থীকে জামানত হিসেবে ৫০ হাজার টাকা দিতে হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী, জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত সংরক্ষিত নারী আসন-২৩-এর উপনির্বাচনে আগামী ১২ নভেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
প্রসঙ্গত, গত ২৪ সেপ্টেম্বর মিরপুরের রাড্ডা এমসিএইচ-এফপি সেন্টার (রাড্ডা ক্লিনিক) লুটপাট, ভাঙচুর ও দখলচেষ্টার ঘটনায় নাম জড়ানোর পর ১ অক্টোবর সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টি। তাঁর পদত্যাগের দিনই সংরক্ষিত নারী আসন-২৩ শূন্য ঘোষণা করা হয়।