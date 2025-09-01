Ajker Patrika
> রাজনীতি

বিএনপির পেশাজীবী পরিষদের কমিটি বিলুপ্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিএনপির পেশাজীবী পরিষদের কমিটি বিলুপ্ত

বিএনপির বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের বিদ্যমান আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। সংগঠনটির সর্বশেষ কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন আহবায়ক প্রফেসর ডা. জেড এম জাহিদ হোসেন এবং সদস্যসচিব কাদের গণি চৌধুরী।

আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যমান আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত করে আগামী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠানের জন্য নিম্ন বর্ণিত নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহকে আহবায়ক করে সম্মেলন ও কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন, আইনজীবী ফোরামের ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ইউট্যাবের প্রফেসর ড. মোর্শেদ হাসান খান, বিএফইউজের কাদের গণি চৌধুরী, এ্যাবের ইঞ্জি. শাহরিন ইসলাম তুহিন, ড্যাবের ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল, ঢাবি সাদা দলের প্রফেসর আবদুস সালাম, এইবির প্রফেসর মোস্তাফিজ, শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের জাকির হোসেন, জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক জোটের রফিকুল ইসলাম ও আমরা বিএনপি পরিবারের মোকসেদুল মোমেনিন মিথুন।

বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সম্মেলন ও কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কৃষিবিদ মোকসেদুল মোমেনিন মিথুন এই কমিটির দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করবেন।

বিষয়:

কমিটিবিএনপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ভারতসহ একসঙ্গে তিন দেশ সামলাবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, দিল্লিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ভোলায় শ্রমিক দল নেতাকে হত্যার চেষ্টা, ছাত্রদল-যুবদলের ৫ জনের নামে মামলা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগী অধ্যাপক ফাতেমা দোজা চাকরি থেকে বরখাস্ত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

সম্পর্কিত

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

বিএনপির পেশাজীবী পরিষদের কমিটি বিলুপ্ত

বিএনপির পেশাজীবী পরিষদের কমিটি বিলুপ্ত

কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইবরাহিমের নাম বাদ দিতে ইসিকে চিঠি

কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইবরাহিমের নাম বাদ দিতে ইসিকে চিঠি

বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে শুভেচ্ছা জানাল এনসিপির প্রতিনিধিদল

বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে শুভেচ্ছা জানাল এনসিপির প্রতিনিধিদল