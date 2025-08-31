আগামী নির্বাচন যেন গণপরিষদ নির্বাচন হয়: এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেছেন, ‘ইতিমধ্যে জাতীয় ঐকমত্যের মিশন জুলাই সনদের চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে, এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সেই জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির জন্য আমরা বলেছি। জুলাই সনদের আইনি ও সাংবিধানিক ভিত্তির জন্য আগামী যে নির্বাচন হবে, সেটা যেন অবশ্যই গণপরিষদ নির্বাচন হয়।’
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে এনসিপির প্রতিনিধিদলের বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানান তিনি।
আরিফুল ইসলাম আদীব আরও বলেন, ‘যে গণপরিষদ নির্বাচন হবে, তার মাধ্যমে বাংলাদেশের দীর্ঘ ৫৫ বা ৫৪ বছরের যে রাজনৈতিক সংকট, একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব কিংবা কাঠামো গড়ে উঠছে, সেটার স্থায়ী সমাধানের জন্য আমরা মনে করি আগামী নির্বাচনটি গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং সেটা নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে।’
আদীব বলেন, ‘বর্তমান যে নির্বাচন কমিশন আছে, এই কমিশন গঠনের সময়ে আমরা তখন নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম এবং এখনো আমরা প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সে বিষয়ে যে, নির্বাচন কমিশন তাদের সক্ষমতা ও নিরপেক্ষতার বিষয়ে যেন প্রধান উপদেষ্টা ভূমিকা রাখেন। কারণ, আপনারা দেখতে পাবেন, কিছুদিন আগেও একটি নির্বাচন করার আগে জাস্ট সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ইসি ভবনের মধ্যে যেভাবে অন্য পক্ষকে হামলা করা হয়েছে, বিষয়টি আসলে ইসির সক্ষমতা এবং একই সঙ্গে তার নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন আসছে।’
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেছেন, ‘ইতিমধ্যে জাতীয় ঐকমত্যের মিশন জুলাই সনদের চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে, এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সেই জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির জন্য আমরা বলেছি। জুলাই সনদের আইনি ও সাংবিধানিক ভিত্তির জন্য আগামী যে নির্বাচন হবে, সেটা যেন অবশ্যই গণপরিষদ নির্বাচন হয়।’
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে এনসিপির প্রতিনিধিদলের বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানান তিনি।
আরিফুল ইসলাম আদীব আরও বলেন, ‘যে গণপরিষদ নির্বাচন হবে, তার মাধ্যমে বাংলাদেশের দীর্ঘ ৫৫ বা ৫৪ বছরের যে রাজনৈতিক সংকট, একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব কিংবা কাঠামো গড়ে উঠছে, সেটার স্থায়ী সমাধানের জন্য আমরা মনে করি আগামী নির্বাচনটি গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং সেটা নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে।’
আদীব বলেন, ‘বর্তমান যে নির্বাচন কমিশন আছে, এই কমিশন গঠনের সময়ে আমরা তখন নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম এবং এখনো আমরা প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সে বিষয়ে যে, নির্বাচন কমিশন তাদের সক্ষমতা ও নিরপেক্ষতার বিষয়ে যেন প্রধান উপদেষ্টা ভূমিকা রাখেন। কারণ, আপনারা দেখতে পাবেন, কিছুদিন আগেও একটি নির্বাচন করার আগে জাস্ট সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ইসি ভবনের মধ্যে যেভাবে অন্য পক্ষকে হামলা করা হয়েছে, বিষয়টি আসলে ইসির সক্ষমতা এবং একই সঙ্গে তার নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন আসছে।’
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে বলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিএনপিকে আস্বস্ত করেছেন। বৈঠকে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি।১৬ মিনিট আগে
বিএনপির এই নেতা মনে করেন, রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শর্ত শিথিল করে নির্বাচনের পথে হাঁটাই এখন সময়ের দাবি। নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা চলছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যখন জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে হাঁটছে, তখন কোনো কোনো রাজনৈত১ ঘণ্টা আগে
চীন সরকারের আমন্ত্রণে পাঁচ দিনের সফর শেষে আজ রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে দেশে ফিরবেন আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে আট সদস্যের এনসিপি প্রতিনিধিদল। হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানাবেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।১ ঘণ্টা আগে
তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘যে সরকার একটা বাসস্ট্যান্ড ক্লিয়ার করতে পারে না, একটা চাঁদাবাজকে ধরে শাস্তি দিতে পারে না, সেই সরকার এত বড় নির্বাচনে, এত বড় সন্ত্রাসী, এত কিছুকে কীভাবে ট্যাকেল করবে?’১ ঘণ্টা আগে