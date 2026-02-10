Ajker Patrika
রাজনীতি

প্রচার শেষে এখন ভোটের তদারকিতে তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রচার শেষে এখন ভোটের তদারকিতে তারেক রহমান
তারেক রহমান। ফাইল ছবি

দেশব্যাপী নির্বাচনী প্রচারাভিযান শেষ করে এখন নিজ কার্যালয়ে বসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সেখান থেকে সারা দেশের ভোটের সার্বিক খবরাখবর জানা ও ব্যবস্থাপনা করতে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন গণমাধ্যমকে এ কথা জানান। তিনি বলেন, ‘চেয়ারম্যান মহোদয় এখন গুলশানে অফিস করছেন। সকাল থেকে সারা দেশে প্রার্থীদের খোঁজখবর নিয়েছেন। নিজে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সারা দেশে পরিবেশ কেমন তা তিনি জেনেছেন।’

১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সমমনা দলগুলোর জন্য ৯টি আসন ছেড়ে ২৯১ আসনে লড়ছেন ধানের শীষের প্রার্থী। গত ২২ জানুয়ারি সিলেটের সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দলের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন বিএনপি চেয়ারম্যান। এরপর মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জের মৌচাক, চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, সোয়াগাজী, দাউদকান্দি, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, ঢাকার উত্তরা, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বরিশাল, ফরিদপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুরে একটানা নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেন তিনি।

সব মিলিয়ে ঢাকাসহ সারা দেশে ৪১টি জনসভায় বক্তব্য দেন তারেক রহমান। দলের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে ধানের শীষে ভোট চেয়েছেন।

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনরাজনীতিবিদভোটতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনের ৩ দিন যান চলাচলে বিধিনিষেধ, ভোট দিতে যাবেন কীভাবে

এনসিপিকে ছেড়ে দেওয়া আসনে শেষ মুহূর্তে ইশতেহার ঘোষণা জামায়াত নেতার

নেত্রকোনায় চার ভোটকেন্দ্রসহ পাঁচ বিদ্যালয়ে আগুন

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ৮৪ আসনে সহিংসতার শঙ্কায় পুলিশ

নভোএয়ারে কক্সবাজার ভ্রমণ প্যাকেজ, পরিশোধ করা যাবে কিস্তিতে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সারজিস–নওশাদের সমর্থকদের মারামারি, আহত ১৩

সারজিস–নওশাদের সমর্থকদের মারামারি, আহত ১৩

পদ হারানোর পথে স্টারমার, প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী পেতে পারে যুক্তরাজ্য

পদ হারানোর পথে স্টারমার, প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী পেতে পারে যুক্তরাজ্য

গুলশান মডেল স্কুলে ভোট দেবেন তারেক রহমান

গুলশান মডেল স্কুলে ভোট দেবেন তারেক রহমান

নভোএয়ারে কক্সবাজার ভ্রমণ প্যাকেজ, পরিশোধ করা যাবে কিস্তিতে

নভোএয়ারে কক্সবাজার ভ্রমণ প্যাকেজ, পরিশোধ করা যাবে কিস্তিতে

নেত্রকোনায় চার ভোটকেন্দ্রসহ পাঁচ বিদ্যালয়ে আগুন

নেত্রকোনায় চার ভোটকেন্দ্রসহ পাঁচ বিদ্যালয়ে আগুন

সম্পর্কিত

প্রচার শেষে এখন ভোটের তদারকিতে তারেক রহমান

প্রচার শেষে এখন ভোটের তদারকিতে তারেক রহমান

ছাত্রদলে যোগ দিলেন জাতীয় ছাত্রশক্তি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৬০ নেতা-কর্মী

ছাত্রদলে যোগ দিলেন জাতীয় ছাত্রশক্তি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৬০ নেতা-কর্মী

হাসপাতালে বিএনপি নেতা রিজভী

হাসপাতালে বিএনপি নেতা রিজভী

গুলশান মডেল স্কুলে ভোট দেবেন তারেক রহমান

গুলশান মডেল স্কুলে ভোট দেবেন তারেক রহমান