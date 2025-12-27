Ajker Patrika
রাজনীতি

ওসমান হাদির পাশাপাশি কাজী নজরুলের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৫৩
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ-সংলগ্ন কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধে শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের সময় জাতীয় কবি কাজী নজরুলের সমাধিও জিয়ারত করবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নজরুলের সমাধিসৌধের সামনে এসব কথা জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘জুলাই যুদ্ধের অন্যতম সেনানী শহীদ শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের সঙ্গে সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের কবরও জিয়ারত করবেন তারেক রহমান। এটা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক যে প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞার পরিচায়ক।’

বিএনপির মহাসচিব আরও বলেন, ‘আজকে একটা জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর (তারেক রহমান) আগমন সমীকরণ সহজ করে দিয়েছে। তিনি আসায় জাতীয়তাবাদী দর্শন সামনে এসেছে। জনগণের মুক্তির জন্য সবচেয়ে উপর্যুক্ত দর্শন জাতীয়তাবাদ। তারেক রহমান আসায় জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠেছে।’

বিএনপির এই শীর্ষ নেতা আরও বলেন, ‘দেশের যে পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনা দেশের জন্য নতুন দিক সূচনা করবে। আমরা আশাবাদী নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হবে, তখন নিঃসন্দেহে তারেক রহমান সবচেয়ে বেশি সফলতা লাভ করবেন।’

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘চক্রান্ত...ষড়যন্ত্র তো চক্রান্ত ষড়যন্ত্রই...এটা আগেভাগে বলা যায় না। তবে তারেক রহমান আসায় নির্বাচনের ষড়যন্ত্র অনেকটা কেটে গেছে।’

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বিএনপিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরঢাকাতারেক রহমানশরিফ ওসমান হাদি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনী সমঝোতা: এখনো হিসাব মেলাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

আজকের রাশিফল: ভুঁড়িটা বাড়ছে—শরীরের দিকে নজর দিন, প্রাক্তনের মেসেজে রিপ্লাই দিলে বিপদ

নীলফামারীর ৪টি আসন: চমকে দিতে পারেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

তীব্র শীতে কাঁপছে মানুষ গুদামে তালাবদ্ধ কম্বল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

এনআইডি পেতে অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন তারেক রহমান

এনআইডি পেতে অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবরে তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবরে তারেক রহমান

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

রাজনীতি

এনআইডি পেতে অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৪৬
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন করার ৫ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পাবেন বলে জানিয়েছেন এনআইডি মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর। আজ শনিবার সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান তিনি।

হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘আমরা যতটুকু জেনেছি, তিনি অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন। এখন আমাদের কাছে এসে কেবল আঙুলের ছাপ ও চোখের আইরিশ স্ক্যান দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন।’

এনআইডি ডিজি আরও বলেন, ‘এরপর সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর তথ্য সার্ভারে অনুসন্ধান করে দেখা হবে, সেটি কারও সঙ্গে মিলছে কি না। মিল না হলে ৫ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এনআইডি নম্বর জেনারেট হবে। এটি আমাদের কারও হাতে নেই। এ ক্ষেত্রে তিনি আমাদের কাছ থেকেও এনআইডি বা স্মার্ট কার্ড নিতে পারবেন। আবার তাঁর মোবাইলে এসএমএস যাবে, সেখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।’

আজ দুপুরেই তারেক রহমানের নিবন্ধন সম্পন্ন করার কথা রয়েছে।

বিষয়:

বিএনপিএনআইডিতারেক রহমানভোটার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনী সমঝোতা: এখনো হিসাব মেলাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

আজকের রাশিফল: ভুঁড়িটা বাড়ছে—শরীরের দিকে নজর দিন, প্রাক্তনের মেসেজে রিপ্লাই দিলে বিপদ

নীলফামারীর ৪টি আসন: চমকে দিতে পারেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

তীব্র শীতে কাঁপছে মানুষ গুদামে তালাবদ্ধ কম্বল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ওসমান হাদির পাশাপাশি কাজী নজরুলের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

ওসমান হাদির পাশাপাশি কাজী নজরুলের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবরে তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবরে তারেক রহমান

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

রাজনীতি

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ১৭
ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান। ছবি: স্ক্রিনশট
ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান। ছবি: স্ক্রিনশট

শাহবাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে শায়িত শরিফ ওসমান বিন হাদির কবর জিয়ারত করেছেন তারেক রহমান।

আজ শনিবার বেলা ১১টা ১৬ মিনিটে ওসমান হাদির সমাধিস্থলে পৌঁছান তারেক রহমান। এরপর ওসমান হাদির কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা শেষে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া ও মোনাজাত করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সেখানে শায়িত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরেও শ্রদ্ধা জানান ও জিয়ারত করেন তিনি।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আজকের কর্মসূচির মধ্যে আরও রয়েছে—আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন করা ও ভোটার নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

সেখান থেকে তাঁর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের দেখতে জাতীয় অর্থোপেডিক ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) যাওয়ার কথা ছিল। তবে বেলা পৌনে ১১টার দিকে বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে জানানো হয়েছে, তারেক রহমান পঙ্গু হাসপাতালে যাবেন না। কারণ, সেখানে বর্তমানে আহত কোনো জুলাই যোদ্ধা চিকিৎসাধীন নেই।

বিষয়:

বিএনপিতারেক রহমানশরিফ ওসমান হাদি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনী সমঝোতা: এখনো হিসাব মেলাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

আজকের রাশিফল: ভুঁড়িটা বাড়ছে—শরীরের দিকে নজর দিন, প্রাক্তনের মেসেজে রিপ্লাই দিলে বিপদ

নীলফামারীর ৪টি আসন: চমকে দিতে পারেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

তীব্র শীতে কাঁপছে মানুষ গুদামে তালাবদ্ধ কম্বল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ওসমান হাদির পাশাপাশি কাজী নজরুলের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

ওসমান হাদির পাশাপাশি কাজী নজরুলের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

এনআইডি পেতে অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন তারেক রহমান

এনআইডি পেতে অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবরে তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবরে তারেক রহমান

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

রাজনীতি

ওসমান হাদির কবরে তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৪২
ওসমান হাদির কবরে তারেক রহমান

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধে পৌঁছেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আজ শনিবার বেলা ১১টা ১৬ মিনিটে সেখানে যান তিনি।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান, শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের সময় জাতীয় কবি কাজী নজরুলের সমাধিও জিয়ারত করবেন তারেক রহমান।

তারেক রহমানের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ, এপিবিএন, বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা শাহবাগ এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন।

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধের সামনেও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এর আগে তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে শাহবাগ এলাকায় অবস্থান নিয়েছে ছাত্রদল। সেখানে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছিরকে দেখা যায়।

অন্যদিকে তারেক রহমানের কবর জিয়ারতের কর্মসূচির কারণে শাহবাগ মোড়ে অবস্থানরত ইনকিলাব মঞ্চ তাদের অবস্থান কর্মসূচির স্থান পরিবর্তন করেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে ইনকিলাব মঞ্চের প্রকাশনা সম্পাদক ফাহিম আবদুল্লাহ জানান, হাদি হত্যার বিচার চেয়ে দুপুর ১২টায় শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেবে ইনকিলাব মঞ্চ।

Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনী সমঝোতা: এখনো হিসাব মেলাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

আজকের রাশিফল: ভুঁড়িটা বাড়ছে—শরীরের দিকে নজর দিন, প্রাক্তনের মেসেজে রিপ্লাই দিলে বিপদ

নীলফামারীর ৪টি আসন: চমকে দিতে পারেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

তীব্র শীতে কাঁপছে মানুষ গুদামে তালাবদ্ধ কম্বল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ওসমান হাদির পাশাপাশি কাজী নজরুলের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

ওসমান হাদির পাশাপাশি কাজী নজরুলের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

এনআইডি পেতে অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন তারেক রহমান

এনআইডি পেতে অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

রাজনীতি

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ২৬
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির কবর জিয়ারত করবেন।

এরপর তারেক রহমান আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন করবেন। সেখান থেকে তাঁর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের দেখতে জাতীয় অর্থোপেডিক ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) যাওয়ার কথা ছিল।

ওসমান হাদির পাশাপাশি কাজী নজরুলের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুলওসমান হাদির পাশাপাশি কাজী নজরুলের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

তবে আজ শনিবার সকাল পৌনে ১১টার দিকে বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে জানানো হয়, তারেক রহমান পঙ্গু হাসপাতালে যাবেন না। কারণে সেখানে বর্তমানে আহত কোনো জুলাই যোদ্ধা চিকিৎসাধীন নেই।

বিএনপির মিডিয়া সেলের ফেসবুক পেজে বলা হয়েছে, ‘পঙ্গু হাসপাতালে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আহত না থাকায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উক্ত কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে।’

বিষয়:

বিএনপিরাজধানীনির্বাচনতারেক রহমানইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনী সমঝোতা: এখনো হিসাব মেলাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

আজকের রাশিফল: ভুঁড়িটা বাড়ছে—শরীরের দিকে নজর দিন, প্রাক্তনের মেসেজে রিপ্লাই দিলে বিপদ

নীলফামারীর ৪টি আসন: চমকে দিতে পারেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

তীব্র শীতে কাঁপছে মানুষ গুদামে তালাবদ্ধ কম্বল

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ওসমান হাদির পাশাপাশি কাজী নজরুলের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

ওসমান হাদির পাশাপাশি কাজী নজরুলের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

এনআইডি পেতে অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন তারেক রহমান

এনআইডি পেতে অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবরে তারেক রহমান

ওসমান হাদির কবরে তারেক রহমান