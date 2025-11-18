Ajker Patrika
জামায়াতের আমিরের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদলের বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর বসুন্ধরায় মঙ্গলবার জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। ছবি: সংগৃহীত
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধিদল।

রাজধানীর বসুন্ধরায় আজ মঙ্গলবার জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে এই বৈঠক হয় বলে দলের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

এতে বলা হয়, বিশ্বব্যাংকের ঢাকার আঞ্চলিক অফিসের পরিচালক জঁ ডেনিস পেসমের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ছিলেন ঢাকা ডিভিশনের অর্থ উপদেষ্টা মেহরিন এ মাহবুব ও অপারেশন ম্যানেজার এম এস গায়েল মার্টিন।

অন্যদিকে জামায়াতের আমিরের সঙ্গে ছিলেন অর্থনীতিবিদ ড. মিজানুর রহমান, সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব মুহাম্মাদ সফিউল্লাহ এবং জামায়াতের আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মাহমুদুল হাসান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থিক খাতের অবকাঠামোগত সংস্কার ও উন্নয়ন, টেকসই অর্থনীতি, করব্যবস্থা ও সামাজিক খাতের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

বিষয়:

বৈঠকরাজনৈতিক দলজামায়াতে ইসলামী
