এবার এরশাদের জাতীয় পার্টি তৃণমূলের হাতে তুলে দেওয়া হবে: হাওলাদার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নানা সময়ে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে দাবি করেছেন দলটির একাংশের মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার। তিনি বলেছেন, ‘দেশের আপামর জন সাধারণের ভালবাসা ও মানুষের সমর্থনে এবং এরশাদ প্রেমিক তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সংগ্রাম এবং প্রতিরোধে সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে জাতীয় পার্টির স্বমহিমায় এগিয়ে গেছে। কোনো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র জাতীয় পার্টির অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে পারবে না।’
আজ বুধবার গুলশানের নিজ কার্যালয়ে জাতীয় পার্টির বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন।
রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘বড় রাজনৈতিক দলে অনেক সময় মান অভিমান থাকে। কিন্তু নানা সময় যারা মান অভিমান করে দল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে বা পার্টিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন তাদেরকে এক ছাতার নিচে এনে আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বে বৃহত্তর ঐক্য গড়ার কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলছে। এই ঐক্যপ্রক্রিয়া মধ্য দিয়ে এরশাদের জাতীয় পার্টির মালিকানা তার তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কোনো একক ব্যক্তির নেতৃত্বে আর কখনোই জাতীয় পার্টি পরিচালিত হবে না।’
সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) নেতা মোস্তফা আল মাহমুদ, মাসরুর মওলা, জসিম উদ্দিন ভুইয়া, মোঃ বেলাল হোসেন, মিজানুর রহমান দুলাল, জিয়াউর রহমান বিপুল, মাসুদ, আব্দুস সাত্তার।
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, ক্ষমতার লোভে দেশে একের পর এক ভুয়া ভোট করেছিল আওয়ামী লীগ। তাদের স্লোগান ছিল—‘আমার ভোট আমি দেব, দিনের ভোট রাতে দেব।’১ ঘণ্টা আগে
আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে গত ১৬ বছরে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করেছে। আমরা জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে এনে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে চাই।২ ঘণ্টা আগে
শ্রমিকেরা দাবি আদায়ের আন্দোলনে গিয়ে গুলিতে প্রাণ দেওয়ার জন্য গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত করেনি বলে মন্তব্য করেছে যুব বাঙালি। আজ বুধবার যুব বাঙালির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে, নীলফামারীর উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর২ ঘণ্টা আগে
ছাত্রলীগ জবাই করার স্লোগান দিয়ে বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়েছে, ছাত্রদল যদি একই পথ অনুসরণ করতে চায়, তাহলে বাংলার ছাত্রসমাজ তাদেরও বাংলাছাড়া করবে। আজ বুধবার রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর ফটকে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে এমন হুঁশিয়ারি দেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতারা।২ ঘণ্টা আগে