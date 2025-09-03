Ajker Patrika
> রাজনীতি

এবার এরশাদের জাতীয় পার্টি তৃণমূলের হাতে তুলে দেওয়া হবে: হাওলাদার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার। ফাইল ছবি
এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার। ফাইল ছবি

জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নানা সময়ে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে দাবি করেছেন দলটির একাংশের মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার। তিনি বলেছেন, ‘দেশের আপামর জন সাধারণের ভালবাসা ও মানুষের সমর্থনে এবং এরশাদ প্রেমিক তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সংগ্রাম এবং প্রতিরোধে সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে জাতীয় পার্টির স্বমহিমায় এগিয়ে গেছে। কোনো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র জাতীয় পার্টির অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে পারবে না।’

আজ বুধবার গুলশানের নিজ কার্যালয়ে জাতীয় পার্টির বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন।

রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘বড় রাজনৈতিক দলে অনেক সময় মান অভিমান থাকে। কিন্তু নানা সময় যারা মান অভিমান করে দল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে বা পার্টিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন তাদেরকে এক ছাতার নিচে এনে আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বে বৃহত্তর ঐক্য গড়ার কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলছে। এই ঐক্যপ্রক্রিয়া মধ্য দিয়ে এরশাদের জাতীয় পার্টির মালিকানা তার তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কোনো একক ব্যক্তির নেতৃত্বে আর কখনোই জাতীয় পার্টি পরিচালিত হবে না।’

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) নেতা মোস্তফা আল মাহমুদ, মাসরুর মওলা, জসিম উদ্দিন ভুইয়া, মোঃ বেলাল হোসেন, মিজানুর রহমান দুলাল, জিয়াউর রহমান বিপুল, মাসুদ, আব্দুস সাত্তার।

বিষয়:

গুলশানঢাকারাজনীতিবিদজাতীয় পার্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

চীনের জমকালো আয়োজনে মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে যা ছিল

চোখধাঁধানো অস্ত্রের প্রদর্শনী চীনের, নতুন কী চমক দেখালেন সি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

ক্ষমতার লোভে একের পর এক ভুয়া ভোট করে আ.লীগ: ড. মঈন খান

ক্ষমতার লোভে একের পর এক ভুয়া ভোট করে আ.লীগ: ড. মঈন খান

এবার এরশাদের জাতীয় পার্টি তৃণমূলের হাতে তুলে দেওয়া হবে: হাওলাদার

এবার এরশাদের জাতীয় পার্টি তৃণমূলের হাতে তুলে দেওয়া হবে: হাওলাদার

এবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে চাই: রিজভী

এবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে চাই: রিজভী

‘দাবির বদলে গুলিতে প্রাণ দেওয়ার জন্য গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত করেনি শ্রমিকেরা’

‘দাবির বদলে গুলিতে প্রাণ দেওয়ার জন্য গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত করেনি শ্রমিকেরা’