যে মাফিয়ারা শ্রমিকদের শোষণ করেছে, তাদের প্রোটেকশন দেওয়া হচ্ছে: নাহিদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শুক্রবার সকালে রাজধানীর বাংলামোটরের ইস্কাটন নেভি কলোনিতে জাতীয় শ্রমিক শক্তির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
শুক্রবার সকালে রাজধানীর বাংলামোটরের ইস্কাটন নেভি কলোনিতে জাতীয় শ্রমিক শক্তির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘ঐক্য, সংগ্রাম, মর্যাদা ও মুক্তির পতাকা হাতে শ্রমিকের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী অঙ্গীকার’ নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অঙ্গসংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ‘জাতীয় শ্রমিক শক্তি’। আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর বাংলামোটরের ইস্কাটন নেভি কলোনিতে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠনটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

সংগঠনটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মাজহারুল ইসলাম ফকির, সদস্যসচিব হয়েছেন রিয়াজ মোরশেদ এবং মুখ্য সংগঠক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে আরমান হোসেন-এর নাম।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বিগত শাসন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন এবং শ্রমিকদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘বিগত ১৬ বছরে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন শ্রমিকেরা। ন্যায্য মজুরির জন্য চব্বিশের শুরুর দিকেও তাদের আন্দোলনে নামতে হয়েছিল, পুলিশের গুলিতে শ্রমিক মারা গিয়েছিলেন। সে সময় শ্রমিকের অধিকার ছিল না।’

নাহিদ ইসলাম রাজনৈতিক দলের ঐক্যকে ‘জাতীয় ঐক্য’ নয় বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ‘জাতীয় ঐক্য তখন হয়, যখন সমাজের সব অংশের মানুষ দেশপ্রেমের ভিত্তিতে এক হয়ে লড়াই করে। যেটা আমরা দেখেছিলাম জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে। সেসময় কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানার দেখিনি। শুধু দেখেছিলাম ছাত্র-শ্রমিক এবং নানান পেশাজীবী। আমরা সেই জাতীয় ঐক্যের দিকে এগোচ্ছি, যেখানে ছাত্র শ্রমিক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করবে, লড়াই করবে।’

তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের কমিশন গঠন প্রক্রিয়া নিয়েও সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে অনেকগুলো কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু শ্রম কমিশন নিয়ে কোনো আলোচনা দেখা যায়নি। স্বাস্থ্য কমিশন নিয়েও কোনো আলাপ নেই। মানুষের জীবনের সঙ্গে যে গণসেবামূলক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান জড়িত তার সংস্কার নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। শুধু নির্বাচন কেন্দ্রিক ছয়টি সংস্কার কমিশন নিয়ে ঐকমত্য কমিশন গঠন হয়েছে। সেখানেও গণতন্ত্রের জন্য ভালোকিছু দেখতে পারছি না।’

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের সমালোচনা করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘যে দিনে কিছু রাজনৈতিক দল জাতীয় ঐকমত্যের নামে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে একটি কাগজে সই করছে, সেইদিনে জাতীয় শ্রমিক শক্তি রাজপথে নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছে। আমরা জানি রাজপথের শক্তি জয়ী হয়।’ তিনি অঙ্গীকার করেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি শ্রমিকদের পক্ষে রাজনীতি করবে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ‘যেই মাফিয়ারা শ্রমিকদের শোষণ করে গেছে, লুটপাট করে গেছে, তাদের এখনো বিচারের আওতায় আনা হয়নি, তাদের এখনো প্রোটেকশন দেওয়া হচ্ছে।’

গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পাশাপাশি অর্থনৈতিক রূপান্তরেও ছাত্র, শ্রমিক এবং সব পেশাজীবী মানুষ এক হয়ে লড়াই করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেন তিনি।

‘জাতীয় শ্রমিক শক্তি’র আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, ‘জাতীয় শ্রমিকশক্তি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে। বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের প্রতি অসম্মানের আচরণ করা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবেও এই বৈষম্য চালানো হচ্ছে।’

শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ তাঁর বক্তব্যে শ্রমিকদের প্রতি হওয়া অবিচারের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘বিগত কয়েক বছরে হাজারো শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে। তাদের হত্যার জন্য দায়ীদের তেমন বিচার হয়নি।’ বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ করতে হলে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়ন করাও শ্রমিকশক্তির অন্যতম লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

