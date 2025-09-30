Ajker Patrika
হিন্দুদের বিভিন্ন দাবি বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে থাকবে: সালাহউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হিন্দুদের বিভিন্ন দাবি বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে থাকবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘হিন্দুদের বিভিন্ন দাবি বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে থাকবে। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের সময়ে আপনাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমরা আলোচনা করে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে আপনাদের যৌক্তিক দাবিদাওয়াগুলো ধারণ করব।’

আজ সোমবার রাতে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী পূজামণ্ডপে পুণ্যার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

বিভিন্ন রকমের ইস্যু সৃষ্টি করে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা বলেন, যারা এই নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে চাইবে, বাংলাদেশের মানুষ তাদের রাজনৈতিকভাবে প্রত্যাখ্যান করবে।

সালাহউদ্দিন বলেন, ‘আমরা ইদানীং লক্ষ করছি, একটি গোষ্ঠী, একটি রাজনৈতিক দল ধর্মের ভিত্তিতে জাতিতে বিভাজন সৃষ্টি করতে চায়, অনৈক্য সৃষ্টি করতে চায়। আপনারা আমরা সবাই যেন সে ব্যাপারে সজাগ থাকি। আমরা লক্ষ করেছি, বিভিন্ন রকমের ইস্যু সৃষ্টি করে এই দেশে সামনে সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়। আমরা আপনাদের সামনে স্পষ্ট একটি উচ্চারণ করি, বাংলাদেশে এখন নির্বাচনী আমেজ বিরাজ করছে, বাংলাদেশের মানুষ ভোটের প্রচারে নেমে গিয়েছে, যাঁরা ইলেকশন করবেন বলে আশা করছেন, সবাই গণসংযোগে নেমে গিয়েছেন।’

সালাহউদ্দিন বলেন, ‘আমরা ১৬ বছর সংগ্রাম করছি আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য, ভোটের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য। যেই নির্বাচনের দিন তারিখ ঘোষণা এখনো হয়নি, যে নির্বাচনের একটা সময়সীমা ঘোষণা হয়েছে, তার পর থেকে আমরা লক্ষ করলাম এই নির্বাচন যাতে বিলম্বিত হয়, সেই প্রচেষ্টা চালু আছে কোনো কোনো মহল থেকে, এই নির্বাচন যাতে বাধাগ্রস্ত হয়, সেই প্রচেষ্টাও চালু আছে কোনো কোনো মহল থেকে।’

সালাহউদ্দিন বলেন, ‘আমরা কেউ সম্প্রদায় নই, বাংলাদেশের সবাই নাগরিক। এ দেশের সবাই যার যার, নিজ নিজ ধর্ম চর্চা স্বাধীনভাবে করবে। হয়তো কেউ একেক ধর্মের অবলম্বন করতে পারেন বা ধর্মাবলম্বী হতে পারেন। নিজেরা যেন কেউ সম্প্রদায় হিসেবে পরিচয় না দিই, সিটিজেন হিসেবে পরিচয় দিই।’

সালাহউদ্দিন বলেন, ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নীতি হচ্ছে, ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার, ধর্ম যার যার, নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সবার। সেই নিরাপত্তাটাই আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। অতীতে আমরা দেখেছি, রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন কারণে গত ফ্যাসিবাদী শক্তি আপনাদের ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে, ভোটের বাক্স হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে... সেখান থেকে সবাইকে বেরিয়ে যেতে হবে।’

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আশ্বস্ত করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘হিন্দুদের বিভিন্ন দাবি বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে থাকবে। আপনাদের কিছু দাবি আমাদের সামনে আগেও দেওয়া হয়েছিল, আমরা এগুলো বিশ্লেষণ করেছি, আগেও আপনাদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়েছে। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের সময়ে আপনাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমরা আলোচনা করে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে আপনাদের যৌক্তিক দাবিদাওয়াগুলো ধারণ করব।’

সালাহউদ্দিন আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র চালু আছে। আমরা সেই ষড়যন্ত্রকে অতীতেও কার্যকর হতে দিইনি, সামনেও এই ষড়যন্ত্র সফল হতে দেব না।’

