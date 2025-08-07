নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে আমাদের অভিযোগ নেই: জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কোনো অভিযোগ নেই বলে জানিয়েছেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেছেন, ‘নির্বাচনের যে সময়সীমা ঘোষণা করা হয়েছে, তা নিয়ে আমাদের অভিযোগ নেই। আমরা একে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছি।’
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।
গোলাম পরওয়ার বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত মঙ্গলবার জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। গোটা জাতি এই জুলাই ঘোষণাপত্রের অপেক্ষায় ছিল। তবে ঘোষণা এলেও জুলাই সনদ এখনো বাকি। এ ছাড়া যেসব ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ঐকমত্য তৈরি হবে, সেগুলো নিয়ে জুলাই চার্টার নামে আরও একটা দলিল তৈরি করা হোক। এর ভিত্তিতেই যেন আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় জুলাই ঘোষণাপত্রের সমালোচনা করেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল।
তিনি বলেন, ‘গত মঙ্গলবার যে আশা নিয়ে আমরা জুলাই ঘোষণাপত্র অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, তা পূরণ হয়নি। একটা অসম্পূর্ণ বিবৃতির মতো এটি পাঠ করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এই ঘোষণাপত্র তৈরিতে কোনো রাজনৈতিক দল প্রভাব বিস্তার করেছে কি না।
‘বিশাল জনগোষ্ঠীর অবদানকে ঘোষণাপত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আমরা অনেক প্রস্তাবনা দিয়েছিলাম। সেগুলোও ঘোষণাপত্রে স্থান পায়নি। এই ঘোষণাপত্র তৈরি করতে গিয়ে যদি বিশাল জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিতে না পারেন, তাহলে সামনের দিনগুলোতে আমরা প্রধান উপদেষ্টার কাছে কতটা প্রত্যাশা করতে পারি?’
প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘জুলাই ঘোষণাপত্র সংশোধন করতে হবে। আলেম হত্যা, শাপলা চত্বর হত্যাসহ অনেক ইতিহাস ঘোষণাপত্রে স্থান পায়নি। ঘোষণায় এমন কিছু আনবেন, যাতে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের কথা স্থান পাবে, অন্যদের কথা স্থান পাবে না—সেটা হতে পারে না। প্রধান উপদেষ্টা, আপনার উচিত নিজেকে নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখা। আপনার কোনো দুর্বলতার কারণে যেন রক্ত দিয়ে গড়া জাতির স্বপ্ন নষ্ট না হয়, সেটা বিবেচনায় রাখবেন।’
আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মুজিবুর রহমান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম মাসুদ, ঢাকা মহানগর উত্তরের সেক্রেটারি রেজাউল করিম, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম, আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি এম কোরবান আলী প্রমুখ।
