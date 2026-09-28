Ajker Patrika
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রাজনীতি

চাঁদাবাজির প্রতিবাদে এনসিপির ‘পুনর্বাসন দানবাক্স’ ও ‘গণভিক্ষা’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চাঁদাবাজির প্রতিবাদে এনসিপির ‘পুনর্বাসন দানবাক্স’ ও ‘গণভিক্ষা’

চাঁদাবাজি ও দখলবাজির প্রতিবাদে জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা-কর্মীরা ‘পুনর্বাসন দানবাক্স’ স্থাপন এবং ‘গণভিক্ষা’ নামে ব্যঙ্গাত্মক কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরে দলের দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে একটি মিছিল হয়।

মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ‘ভিক্ষা লাগলে ভিক্ষা নে, চাঁদাবাজি ছাইড়া দে’ এবং ‘ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও, চাঁদাবাজের আস্তানা’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। এ সময় তাঁদের হাতে ছিল দুটো দানবাক্স।

এর আগে, সোমবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে চাঁদাবাজির বিকল্প হিসেবে ‘পুনর্বাসন দানবাক্স’ স্থাপন এবং ‘গণভিক্ষা’ কর্মসূচির ঘোষণা দেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে তিনি লেখেন, ‘১৭ বছর ধরে সরকারদলীয় অনাহারী নেতা-কর্মীদের জন্য এবার গণভিক্ষা কর্মসূচি! ভিক্ষা দিন—আপনার ১ টাকাই হয়তো একজনকে চাঁদাবাজির পথ থেকে দূরে রাখবে।’

কর্মসূচির উদ্দেশ্য তুলে ধরে এনসিপির এই নেতা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘দান করুন, চাঁদাবাজি বন্ধ করুন; সতেরো বছরের অভুক্ত চাঁদাবাজদের জাতীয় পুনর্বাসনে আপনিও অংশ নিন।’

বিষয়:

প্রতিবাদবাংলাদেশের রাজনীতিচাঁদাবাজিজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
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