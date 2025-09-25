চীনের সঙ্গে ‘ব্রাদারলি রিলেশন’ বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ: জামায়াত আমির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চীনের সঙ্গে বন্ধু বা প্রতিবেশীর চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ ‘ব্রাদারলি রিলেশন’ বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন বলে জানিয়েছেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চায়নিজ পিপলস ইনস্টিটিউট ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. ঝো পিংজিয়ানসহ উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে জামায়াত আমিরের সৌজন্য সাক্ষাতে এ কথা বলেন তিনি।
সাক্ষাৎ শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এমন তথ্য জানান দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, বৈঠকে ’৭৫-এর পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক চীনের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীসুলভ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা স্মরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও চীনকে পরস্পর ঘনিষ্ঠ উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে দেখছে তাঁর দল।
জামায়াত আমির চীনের সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব এবং প্রতিবেশীর চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ ‘ব্রাদারলি রিলেশন’ বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন বলে জানিয়েছেন।
গোলাম পরওয়ার আরও জানান, জামায়াত আমির চীনা নেতাদের কাছে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরে বলেন, দুর্নীতি, অর্থ পাচার ও লুটপাটের কারণে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাসহ অর্থনীতি ফোকলা হয়ে গেছে। অর্থনীতিসহ সব বিষয়ে বাংলাদেশ ‘নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।
চীনা বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনসহ (ইপিজেড) পরিবেশ তৈরির সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন জামায়াত আমির।
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জামায়াতের আস্থার কথা উল্লেখ করে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, জামায়াতে ইসলামী সব সময় নির্বাচনমুখী দল এবং সব গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে ইতিপূর্বে অংশগ্রহণ করেছে।
চীনের প্রতিনিধিদল নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াত আমির তাঁদের জানান, তাঁরা আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি বলেন, জনগণ যদি তাঁদের দেশ শাসনের দায়িত্ব দেয়, তারা শাসক নন, সেবক হবেন এবং সমতার ভিত্তিতে অধিকার ভোগ করবেন। জামায়াত সব ধর্ম-বর্ণ ও নারী-পুরুষের সমান সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে গুরুত্ব দেয়।
গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, জো পিংজিয়ান উল্লেখ করেছেন, ‘আন্তর্জাতিক পরিবেশে আমরা পার্টনারশিপের ভিত্তিতে উন্নয়ন অগ্রগতি করতে চাই। তিনি বলেন, কোনো দেশ শুধু আয়তনে বড় হলেই বড় হয় না, বিশ্বদরবারে সবার অধিকার ও মর্যাদা সমান হওয়া উচিত এবং গ্লোবাল গভর্ন্যান্স ইনিশিয়েটিভের যে একটা মহান উদ্যোগ চীন গ্রহণ করেছে, সে সম্পর্কে তিনি তুলে ধরেছেন।
তিনি আরও বলেন, আঞ্চলিক ও বিশ্ব পরিবেশের বিবেচনায় বাংলাদেশ-চীন ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি যৌথভাবে রাখবে। তিনি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গে কৌশলগত সংলাপের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং জামায়াতে ইসলামী ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে পার্টি টু পার্টি, সরকারের সঙ্গে সরকার উভয় রিলেশন মেনটেইন হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল জানান, বৈঠকে মানবাধিকারের প্রসঙ্গ উঠলে জামায়াতের আমির ফিলিস্তিনের গাজায় মুসলিমদের ওপর চলা অত্যাচার, সিরিয়া এবং মিয়ানমারের পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও অবদান প্রয়োজন এবং সবার ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা রাখা উচিত। তিনি ইউক্রেন-রাশিয়া পরিস্থিতিও উল্লেখ করে বলেন, সেখানে বড় শক্তিগুলো পেছন থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনে মদদ দেয়।
সংবাদ সম্মেলনে ঝো পিংজিয়ান বলেন, চীন-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘ সময়ের। দুই দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে কাজ অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের সব পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার ও গভীর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
চীনের সঙ্গে বন্ধু বা প্রতিবেশীর চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ ‘ব্রাদারলি রিলেশন’ বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন বলে জানিয়েছেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চায়নিজ পিপলস ইনস্টিটিউট ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. ঝো পিংজিয়ানসহ উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে জামায়াত আমিরের সৌজন্য সাক্ষাতে এ কথা বলেন তিনি।
সাক্ষাৎ শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এমন তথ্য জানান দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, বৈঠকে ’৭৫-এর পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক চীনের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীসুলভ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা স্মরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও চীনকে পরস্পর ঘনিষ্ঠ উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে দেখছে তাঁর দল।
জামায়াত আমির চীনের সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব এবং প্রতিবেশীর চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ ‘ব্রাদারলি রিলেশন’ বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন বলে জানিয়েছেন।
গোলাম পরওয়ার আরও জানান, জামায়াত আমির চীনা নেতাদের কাছে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরে বলেন, দুর্নীতি, অর্থ পাচার ও লুটপাটের কারণে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাসহ অর্থনীতি ফোকলা হয়ে গেছে। অর্থনীতিসহ সব বিষয়ে বাংলাদেশ ‘নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।
চীনা বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনসহ (ইপিজেড) পরিবেশ তৈরির সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন জামায়াত আমির।
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জামায়াতের আস্থার কথা উল্লেখ করে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, জামায়াতে ইসলামী সব সময় নির্বাচনমুখী দল এবং সব গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে ইতিপূর্বে অংশগ্রহণ করেছে।
চীনের প্রতিনিধিদল নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াত আমির তাঁদের জানান, তাঁরা আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি বলেন, জনগণ যদি তাঁদের দেশ শাসনের দায়িত্ব দেয়, তারা শাসক নন, সেবক হবেন এবং সমতার ভিত্তিতে অধিকার ভোগ করবেন। জামায়াত সব ধর্ম-বর্ণ ও নারী-পুরুষের সমান সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে গুরুত্ব দেয়।
গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, জো পিংজিয়ান উল্লেখ করেছেন, ‘আন্তর্জাতিক পরিবেশে আমরা পার্টনারশিপের ভিত্তিতে উন্নয়ন অগ্রগতি করতে চাই। তিনি বলেন, কোনো দেশ শুধু আয়তনে বড় হলেই বড় হয় না, বিশ্বদরবারে সবার অধিকার ও মর্যাদা সমান হওয়া উচিত এবং গ্লোবাল গভর্ন্যান্স ইনিশিয়েটিভের যে একটা মহান উদ্যোগ চীন গ্রহণ করেছে, সে সম্পর্কে তিনি তুলে ধরেছেন।
তিনি আরও বলেন, আঞ্চলিক ও বিশ্ব পরিবেশের বিবেচনায় বাংলাদেশ-চীন ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি যৌথভাবে রাখবে। তিনি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গে কৌশলগত সংলাপের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং জামায়াতে ইসলামী ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে পার্টি টু পার্টি, সরকারের সঙ্গে সরকার উভয় রিলেশন মেনটেইন হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল জানান, বৈঠকে মানবাধিকারের প্রসঙ্গ উঠলে জামায়াতের আমির ফিলিস্তিনের গাজায় মুসলিমদের ওপর চলা অত্যাচার, সিরিয়া এবং মিয়ানমারের পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও অবদান প্রয়োজন এবং সবার ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা রাখা উচিত। তিনি ইউক্রেন-রাশিয়া পরিস্থিতিও উল্লেখ করে বলেন, সেখানে বড় শক্তিগুলো পেছন থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনে মদদ দেয়।
সংবাদ সম্মেলনে ঝো পিংজিয়ান বলেন, চীন-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘ সময়ের। দুই দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে কাজ অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের সব পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার ও গভীর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে বিএনপি শিগগির সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন। প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন সামনে রেখে ১৮ মাস আগে থেকে আমাদের এই কাজ (মনোনয়নপ্রক্রিয়া) শুরু হয়েছে। বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর সংখ্যা, যা সিট আছে,১৯ মিনিট আগে
সালাহউদ্দিন বলেন, বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতি চালুর মূল উদ্দেশ্য সংসদীয় আসনের সংখ্যা বাড়ানো নয়; ঘন ঘন রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করা। এতে লাভবান হবে সেই শক্তি, যারা চায়, দেশ সব সময় অনিশ্চয়তায় থাকুক। কোনো রাজনৈতিক দলের অবৈধ ও অসাংবিধানিক আবদার মেনে জাতিকে সংকটে ফেলা যাবে না।৩৩ মিনিট আগে
দেশের একটি ইসলামপন্থী দল আওয়ামী লীগকে সন্তুষ্ট করতে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টনের দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন।১ ঘণ্টা আগে
ডা. জাহিদ বলেন, বিএনপি এত বড় দল যে, এর মনোনয়নপ্রত্যাশী মানুষের সংখ্যা যত সিট আছে তার চেয়ে ১০ গুণ। কাজেই কে প্রার্থী হবেন, কে হবেন না সেটির জন্য আমাদের স্থানীয় ও জেলার নেতারা আছেন, দলের পক্ষ থেকে জরিপ এবং সর্বোপরি জনগণের ভালোবাসায় যেসব মানুষ নিজ নিজ এলাকায় উদ্ভাসিত তাদেরই আপনারা দেখতে পাবেন।২ ঘণ্টা আগে