Ajker Patrika
রাজনীতি

জাতীয় ফুটবল টিমকে জামায়াতের অভিনন্দন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় ফুটবল টিমকে জামায়াতের অভিনন্দন

এশিয়ান ফুটবল কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের ফিরতি লেগে প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে ১-০ গোলে পরাজিত করায় বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি বাংলাদেশ দলের সব খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, টিম ম্যানেজমেন্ট এবং বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমী জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, দীর্ঘ ২২ বছর পর ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের এই বিজয় জাতির জন্য এক গর্বের মুহূর্ত। ২০২৩ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে জয়ের পর আবারও ভারতকে হারিয়ে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা প্রমাণ করল যে তারা যোগ্যতা, দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস দিয়ে যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘জাতীয় ফুটবল দলের আজকের সাফল্য বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে এবং ফুটবলের প্রতি তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সর্বোচ্চ সাফল্য, ধারাবাহিক উন্নতি ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও গৌরবময় অর্জনের জন্য দোয়া ও শুভকামনা জানাই। বাংলাদেশ ফুটবল দলের জয়ের ধারা অব্যাহত থাকুক, এই কামনাই করছি।’

বিষয়:

ফুটবলজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...