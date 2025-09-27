Ajker Patrika
> জাতীয়

৭৩ দেশি পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নিবন্ধন দিতে চায় ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: আজকের পত্রিকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের ৭৩ পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নিবন্ধন দিতে চায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আজ শনিবার এ-সংক্রান্ত প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে ইসির সহকারী জনসংযোগ পরিচালক মো. আশাদুল হক বলেন, বাছাইয়ে ৭৩টি পর্যবেক্ষক সংস্থা টিকেছে। তাদের বিষয়ে কারও কোনো দাবি বা আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে ১৫ কার্যদিবস অর্থাৎ ২০ অক্টোবরের মধ্যে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব বরাবর লিখিতভাবে জানাতে হবে।

এবার নির্ধারিত সময়ে ৩১৮টি এবং পরে ১৩টি পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধনের জন্য ইসিতে আবেদন করেছিল।

বিষয়:

ইসিনিবন্ধননির্বাচন কমিশন
