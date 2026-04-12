পয়লা বৈশাখে কৃষক কার্ড বিতরণ কর্মসূচি, টাঙ্গাইলে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ১২ এপ্রিল ২০২৬, ১৩: ০৮
পয়লা বৈশাখে কৃষক কার্ড বিতরণ কর্মসূচি, টাঙ্গাইলে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী
আজ রোববার (১২ এপ্রিল) সচিবালয়ের তথ্য অধিদপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৪ এপ্রিল পয়লা বৈশাখে টাঙ্গাইলের শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে প্রাক্‌-পাইলট পর্যায়ের ‘কৃষক কার্ড’ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। এরপর পাইলটিং শেষে আগামী চার বছরের মধ্যে সারা দেশে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে।

আজ রোববার (১২ এপ্রিল) সচিবালয়ের তথ্য অধিদপ্তরে এক সম্মেলনে এই তথ্য জানান কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রাক্‌-পাইলটিং পর্যায়ে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র ২০ হাজার ৬৭১ জনকে কৃষক কার্ড দেওয়া হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে বছরে আড়াই হাজার টাকা করে নগদ সুবিধা দেওয়া হবে।

এ ছাড়া কৃষক কার্ডের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ, সেচ সুবিধা, সহজ শর্তে কৃষিঋণ, স্বল্পমূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি, সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা, মোবাইলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও বাজার তথ্য, কৃষিবিষয়ক প্রশিক্ষণ, ফসলের রোগবালাই দমনের পরামর্শ, কৃষিবিমা সুবিধা এবং ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রাক্‌-পাইলটিং কার্যক্রমের জন্য ব্যয় হবে ৮ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। প্রাক্‌-পাইলটিং সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর আগামী আগস্ট মাস পর্যন্ত দেশের ১৫টি উপজেলায় পাইলট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। পাইলটিংয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী চার বছরে সারা দেশে এই কার্ড বিতরণ ও ডেটাবেজ তৈরির কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী জানান, পয়লা বৈশাখে পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার কমলাপুর ব্লক, বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার উথলি ব্লক, ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার কৃপালপুর ব্লক, পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার রাজাবাড়ি ব্লক, কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার রাজারছড়া ব্লক, টাঙ্গাইলের টাঙ্গাইল সদর উপজেলার সুরুজ ব্লক, রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার তেনাপচা ব্লক, মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার ফুলতলা ব্লক, পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার পাঁচপীর ব্লক এবং জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার গাইবান্ধা ব্লকে প্রাক্‌-পাইলট পর্যায়ে কৃষক কার্ড বিতরণ করা হবে।

আর কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলার অরণ্যপুর ব্লকে ১৭ এপ্রিল এই কার্ড বিতরণ করা হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, কৃষক কার্ডের মাধ্যমে কৃষকেরা প্রণোদনা ও সেবা গ্রহণ করবেন; সংশ্লিষ্ট ডিলারের কাছে সরবরাহ করা পিওএস মেশিন ব্যবহার করে সার, বীজ, মৎস্য বা প্রাণীর খাদ্যসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ কিনতে পারবেন।

