সৌদিতে কার্যক্রম সীমিত, ভোগান্তিতে ১৫৩টি ফ্লাইটের ২২ হাজারের বেশি যাত্রী
সৌদি আরবের বিভিন্ন বিমানবন্দরে সীমিত পরিসরে ফ্লাইট পরিচালনার কারণে এ পর্যন্ত ১৫৩টি ফ্লাইটের কার্যক্রম প্রভাবিত হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন ২২ হাজার ৬৩৬ জন যাত্রী। প্রভাবিত ফ্লাইটের মধ্যে সরাসরি ৭৬টি ও ট্রানজিট ৭৭টি।
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) ফ্লাইট ম্যানেজমেন্ট-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্কোয়াড্রন লিডার সাকিব চৌধুরী এসব তথ্য জানিয়েছেন।
বেবিচক কর্মকর্তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনাকারী এয়ারলাইনসগুলোর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ৩৩টি, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ১০, সৌদিয়া এয়ারলাইনসের ২০ ও রিয়াদ এয়ারের ১৩টি ফ্লাইট প্রভাবিত হয়েছে।
অন্যদিকে, ট্রানজিট ফ্লাইটের মধ্যে ইন্ডিগোর ৩০টি, এমিরেটস এয়ারলাইনসের ১৪, কাতার এয়ারওয়েজের ৯, ফ্লাইদুবাইয়ের আট, এয়ার ইন্ডিয়ার আট, সালামএয়ারের সাত ও ইজিপ্টএয়ারের একটি ফ্লাইট প্রভাবিত হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, সরাসরি ও ট্রানজিট—দুই ধরনের ফ্লাইট মিলিয়ে মোট ১৫৩টি ফ্লাইটের কার্যক্রমে প্রভাব পড়েছে। এতে ২২ হাজার ৬৩৬ জন যাত্রী ভোগান্তির মুখে পড়েছেন। তবে কোন সময়সীমার ফ্লাইট ও যাত্রীর হিসাব এতে অন্তর্ভুক্ত, তা নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি।