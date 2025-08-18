Ajker Patrika
পদ্মা সেতুর জন্য মোবাইল রিচার্জে ১% সারচার্জ কেন বেআইনি নয়—হাইকোর্টের রুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ২৬
ফাইল ছবি

মোবাইল ফোনে রিচার্জের ওপর ১ শতাংশ হারে উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না—তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ওই সারচার্জ প্রত্যাহারে পদক্ষেপ নিতে নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না—তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।

এ-সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি মো. হামিদুর রহমানের বেঞ্চ আজ সোমবার এ রুল জারি করেন।

এর আগে ‘এখনো পদ্মা সেতুর জন্য মোবাইল রিচার্জে কাটছে টাকা’ শিরোনামে গত ২৫ মে একটি দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন যুক্ত করে বেসরকারি সংগঠন কনশাস কনজ্যুমার সোসাইটির (সিসিএস) পক্ষ থেকে গত ১০ জুলাই রিটটি করা হয়।

রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এ কে এম আজাদ হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ ওসমান চৌধুরী ও আখতার হোসেন মো. আব্দুল ওয়াহাব।

২০১৫ সালে উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভি (আরোপ ও আদায়) আইন করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে ২০১৬ সালের মার্চ মাস থেকে প্রতিটি মোবাইল ফোন অপারেটরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা যেন তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে ১০০ টাকা রিচার্জের বিপরীতে ১ টাকা করে সারচার্জ কেটে রাখে ও সরকারকে পরিশোধ করে। এ সারচার্জ কী কারণে কাটা হবে, এটি আইনে স্পষ্ট করা হয়নি। এটা পদ্মা সেতুর জন্য কাটা হচ্ছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এসেছে। মোবাইল ফোন অপারেটরগুলোর কাছ থেকে জানা যায় যে ১ শতাংশ হারে সারচার্জ পদ্মা সেতুর উদ্দেশ্যে কাটা হচ্ছে। ২০১৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৯ বছর হয়ে যাচ্ছে—এখনো ওই সারচার্জ আদায় করা হচ্ছে।

গত ২৫ মে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে বর্তমানে চারটি মোবাইল অপারেটরের অধীনে রয়েছে প্রায় ১৯ কোটি গ্রাহক। ভয়েস কল, ইন্টারনেটসহ নানা সেবা ব্যবহারের জন্য নিয়মিত মোবাইল রিচার্জ করে থাকেন তাঁরা। তবে রিচার্জ করা অর্থের একটি অংশ এখনো চলে যাচ্ছে পদ্মা সেতুর অর্থায়নে। ২০১৬ সালের মার্চ থেকে শুরু হয় পদ্মা সেতুর জন্য সারচার্জ। ২০২২ সালের ২৫ জুন উদ্বোধন করা হয় বহু কাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু। সেতুটি চালুর প্রায় তিন বছর পার হলেও মোবাইল ফোন গ্রাহকদের কাছ থেকে এখনো নেওয়া হচ্ছে সারচার্জ। প্রতিবার রিচার্জের ক্ষেত্রে ১০০ টাকায় ১ টাকা করে কেটে নেওয়া হচ্ছে পদ্মা সেতু উন্নয়ন ফান্ডের নামে।

মোবাইল ফোনহাইকোর্টপদ্মা সেতু
আলাস্কা বৈঠকে পুতিনের দেহরক্ষীর হাতে ‘মলমূত্রবাহী স্যুটকেস’ কেন

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

মুচলেকা দিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়লেন আনন্দ মোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

পদ্মা সেতুর জন্য মোবাইল রিচার্জে ১% সারচার্জ কেন বেআইনি নয়—হাইকোর্টের রুল

এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুলসহ ২১ জনের বিরুদ্ধে ৮৫৭ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলা

মারধরের পর তায়িমকে দৌড় দিতে বলে পুলিশ, দৌড়ালেই করে গুলি—ট্রাইব্যুনালে বড় ভাই রবিউল

সাবেক পররাষ্ট্রসচিব শহীদুল হকের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান

