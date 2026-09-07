ধর্মমন্ত্রী ও এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রীকে আস্তে কথা বলার পরামর্শ ডেপুটি স্পিকারের

জাতীয় সংসদকক্ষে ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন কায়কোবাদ ও স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে আস্তে আস্তে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছেন ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল।
আজ সোমবার জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বাতিল নোটিশের আলোচনার জন্য সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির সদস্য সেলিনা সুলতানাকে ফ্লোর দেন ডেপুটি স্পিকার। সেলিনা সুলতানা ধর্মের অপব্যাখ্যা নিয়ে কথা বলা শুরু করেন। তখন সংসদকক্ষে ধর্মমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রীকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখা যায়। বিষয়টি ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামালের নজরে এলে তিনি বলেন, ‘মাননীয় ধর্মমন্ত্রী এবং মাননীয় এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী, দয়া করে বসে কথা বলুন। আপনাদের পেছনে একজন বক্তব্য দিচ্ছেন। আস্তে আস্তে কথা বলুন প্লিজ।’
তখনো সেলিনা সুলতানা তাঁর বক্তব্য অব্যাহত রাখলে ডেপুটি স্পিকার তাঁকে থামার জন্য বলেন। তিনি বলেন, ‘মাননীয় ধর্মমন্ত্রী এবং এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী বসে আস্তে ধীরে কথা বলুন। যাতে উনার কথা শুনতে পারি।’
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