প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ড. ইউনূসের ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ মার্চ ২০২৬, ১৬: ১৮
ড. ইউনূসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আজ শনিবার সকালে এই সাক্ষাৎ হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন জানিয়েছেন।

তারেক রহমানের পরিবারের সঙ্গে ড. ইউনূস। ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ
আতিকুর রহমান রুমন বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী জুবাইদা রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী কন্যা জাইমা রহমান, প্রয়াত ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকোর সহধর্মিণী সৈয়দা শামিলা রহমান এবং তাঁর দুই মেয়ে জাহিয়া রহমান ও জাফিয়া রহমানও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এরপর জাতীয় ঈদগাহে ঈদের জামাতে অংশ নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় যান প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি কূটনীতিকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

