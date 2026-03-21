রাষ্ট্রপতির ঈদের শুভেচ্ছা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান

সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল শ্রেণিকে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। আজ শনিবার ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ আহ্বান জানান।
রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আমি সুপ্রিয় দেশবাসী ও বিশ্বের সকল মুসলমানকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। ঈদুল ফিতর মুসলমানদের প্রধানতম ধর্মীয় উৎসব। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা ও সংযম পালনের পর পরম আনন্দের সাথে আজ আমরা ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করছি। মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, ঈদের এই অপার আনন্দ যেন সবার মাঝে, সারা বাংলাদেশে প্রতিটি ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।’
রাষ্ট্রপতি বলেন, ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। মানবিক মূল্যবোধ, সাম্য, পারস্পরিক সহাবস্থান ও সহমর্মিতা ইসলামের এই সুমহান বাণী ও আদর্শ বিশ্বের বর্তমান বাস্তবতায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছর আমরা এমন একটা সময়ে ঈদ উদ্যাপন করছি যখন অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধবিগ্রহের কারণে পৃথিবীর বহু জনপদে অগণিত নিরীহ শিশু, নারী ও সাধারণ মানুষের রক্ত ঝরছে। সংকটে পড়েছে মানবতা। সংঘাতের বিরূপ প্রভাব সর্বত্র।’
রাষ্ট্রপতি বাণীতে উল্লেখ করেন, ‘মানুষ হিসেবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব অসহায় মানুষের পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। আমরা চাই যুদ্ধ, সংঘাত ও প্রতিহিংসার চির অবসান ঘটুক। শান্তি ও স্বস্তি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। ঈদ আমাদের সেই শিক্ষা ও তাগিদ দেয়। ঈদ এক অনুপম সামাজিক সম্প্রীতির উৎসবও। ঈদের দিনে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই একসাথে ঈদ উৎসবে শামিল হন। আসুন, ইসলামের সুমহান এই আদর্শকে সমুন্নত রেখে আমরা আমাদের পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার সাথে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিই। এজন্য আমি সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল শ্রেণিকে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর পাশে সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাই।’
রাষ্ট্রপতি বলেন, ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক, মানবিক ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে শুভ যাত্রা সূচিত হয়েছে, আসুন, ঈদের এই শুভক্ষণে আমরা সেই অভিযাত্রায় ঐক্যবদ্ধভাবে শামিল হওয়ার অঙ্গীকার করি।’ তিনি দেশের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।
