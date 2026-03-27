স্পিকারের স্ত্রী ভেন্টিলেশনে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রমের স্ত্রী দিলারা হাফিজের শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন। তিনি বর্তমানে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে ‘ভেন্টিলেশনে’ চিকিৎসাধীন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামীকাল সকালে মেডিকেল বোর্ড বৈঠকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাবেন।

উল্লেখ্য, দিলারা হাফিজ অনেক দিন ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ঈদুল ফিতরের দিন দুপুরে তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে একই হাসপাতালে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মির্জা আব্বাসও সিসিইউতে চিকিৎসাধীন। তিনি এখন অনেকটা সুস্থ। পরিবারের সদস্যরা আশা করছেন, চিকিৎসকের পরামর্শে কয়েক দিনের মধ্যে তাঁকে কেবিনে স্থানান্তর করা হবে।

উল্লেখ্য, মির্জা আব্বাসকে ১৫ মার্চ এভার কেয়ার হাসপাতাল থেকে সকালে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়।

