নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন। ছবি: সংগৃহীত
নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ শনিবার এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘এমন সংকটময় সময়ে আপনার ওপর দায়িত্বভার অর্পণ নেপালের জনগণের আপনার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। দীর্ঘদিনের বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনার দক্ষ নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় নেপাল ও এর দৃঢ়চেতা জনগণ শান্তি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে যাবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান গভীর বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে একত্রে কাজ করার প্রত্যাশা করছি।’

নেপালের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ‘আমরা নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত ও পূর্ণ আরোগ্য কামনা করছি।’

বার্তায় সুশীলা কারকির সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য এবং নেপালের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন প্রধান উপদেষ্টা।

