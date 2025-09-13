নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ শনিবার এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘এমন সংকটময় সময়ে আপনার ওপর দায়িত্বভার অর্পণ নেপালের জনগণের আপনার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। দীর্ঘদিনের বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনার দক্ষ নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় নেপাল ও এর দৃঢ়চেতা জনগণ শান্তি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে যাবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান গভীর বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে একত্রে কাজ করার প্রত্যাশা করছি।’
নেপালের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ‘আমরা নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত ও পূর্ণ আরোগ্য কামনা করছি।’
বার্তায় সুশীলা কারকির সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য এবং নেপালের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন প্রধান উপদেষ্টা।
নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ শনিবার এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘এমন সংকটময় সময়ে আপনার ওপর দায়িত্বভার অর্পণ নেপালের জনগণের আপনার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। দীর্ঘদিনের বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনার দক্ষ নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় নেপাল ও এর দৃঢ়চেতা জনগণ শান্তি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে যাবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান গভীর বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে একত্রে কাজ করার প্রত্যাশা করছি।’
নেপালের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ‘আমরা নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত ও পূর্ণ আরোগ্য কামনা করছি।’
বার্তায় সুশীলা কারকির সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য এবং নেপালের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন প্রধান উপদেষ্টা।
গত ১১ বছরে দেশে ৬২ হাজার ৬১৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৮৬ হাজার ৬৯০ জন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৫৩ হাজার ২৫৭ জন। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও যানজট নিরসনের কার্যকর কৌশল অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।৩ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে লন্ডনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। এ সময় অনুষ্ঠানস্থলের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে আওয়ামী লীগের কিছু কর্মী। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টায় লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের স্কুল অব আফ্রিকান৬ ঘণ্টা আগে
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ২০২৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) এ কথা পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।২১ ঘণ্টা আগে
সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের অনুসন্ধান চলাকালে বিচারপতি আখতারুজ্জামান গত ৩১ আগস্ট প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন।২১ ঘণ্টা আগে