আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে দেশের সর্বোচ্চ পতাকা-স্তম্ভ উদ্বোধন

মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে গাজীপুরের সখীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী একাডেমিতে পতাকা-স্তম্ভ (ফ্ল্যাগপোল) ‘চির উন্নত বিজয় নিশান’ উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে পতাকা-স্তম্ভটির উদ্বোধন করেন বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ।
একাডেমি প্রাঙ্গণে ১২০ ফুট উচ্চতার এ সুউচ্চ পতাকা-স্তম্ভে ২৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৬ দশমিক ৮ ফুট প্রস্থের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, যা দেশের সর্বোচ্চ পতাকা-স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
একাডেমি কর্তৃপক্ষের মতে, প্রশিক্ষণরত সদস্যদের মধ্যে দেশপ্রেম, ঐক্য ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি জাতীয় দায়িত্ব পালনে দৃঢ় অঙ্গীকার সৃষ্টির প্রতীক হয়ে থাকবে ‘চির উন্নত বিজয় নিশান’।
উদ্বোধনী বক্তব্যে মহাপরিচালক বলেন, আনসার-ভিডিপি দেশের সর্ববৃহৎ জনসম্পৃক্ত বাহিনী হিসেবে জাতীয় অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাহিনীর প্রায় ৫ লাখ ৭০ হাজার সদস্য-সদস্যা দায়িত্ব পালন করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর মধ্যে সর্বাধিক।
আবদুল মোতালেব ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ভাষাশহীদ আব্দুল জব্বার এ বাহিনীর একজন গর্বিত প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন। ভাষার মর্যাদা রক্ষায় তাঁর আত্মত্যাগ বাহিনীর সদস্যদের দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করবে।
মহাপরিচালক আরও বলেন, চির উন্নত বিজয় নিশান বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চিরন্তন প্রতীক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ পতাকা উদ্বোধন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এবং সদস্যদের পেশাদারি, শৃঙ্খলা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার নবায়নে অনুপ্রাণিত করবে।
অনুষ্ঠানে বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুনূর রশীদ, আনসার ও ভিডিপি একাডেমির কমান্ড্যান্ট (ভারপ্রাপ্ত) ও উপমহাপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল আবছারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
