Ajker Patrika
জাতীয়

আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে দেশের সর্বোচ্চ পতাকা-স্তম্ভ উদ্বোধন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে দেশের সর্বোচ্চ পতাকা-স্তম্ভ উদ্বোধন
আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে সর্বোচ্চ পতাকা-স্তম্ভ উদ্বোধন করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে গাজীপুরের সখীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী একাডেমিতে পতাকা-স্তম্ভ (ফ্ল্যাগপোল) ‘চির উন্নত বিজয় নিশান’ উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে পতাকা-স্তম্ভটির উদ্বোধন করেন বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ।

একাডেমি প্রাঙ্গণে ১২০ ফুট উচ্চতার এ সুউচ্চ পতাকা-স্তম্ভে ২৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৬ দশমিক ৮ ফুট প্রস্থের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, যা দেশের সর্বোচ্চ পতাকা-স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

একাডেমি কর্তৃপক্ষের মতে, প্রশিক্ষণরত সদস্যদের মধ্যে দেশপ্রেম, ঐক্য ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি জাতীয় দায়িত্ব পালনে দৃঢ় অঙ্গীকার সৃষ্টির প্রতীক হয়ে থাকবে ‘চির উন্নত বিজয় নিশান’।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মহাপরিচালক বলেন, আনসার-ভিডিপি দেশের সর্ববৃহৎ জনসম্পৃক্ত বাহিনী হিসেবে জাতীয় অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাহিনীর প্রায় ৫ লাখ ৭০ হাজার সদস্য-সদস্যা দায়িত্ব পালন করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর মধ্যে সর্বাধিক।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মহাপরিচালক আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মহাপরিচালক আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

আবদুল মোতালেব ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ভাষাশহীদ আব্দুল জব্বার এ বাহিনীর একজন গর্বিত প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন। ভাষার মর্যাদা রক্ষায় তাঁর আত্মত্যাগ বাহিনীর সদস্যদের দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করবে।

মহাপরিচালক আরও বলেন, চির উন্নত বিজয় নিশান বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চিরন্তন প্রতীক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ পতাকা উদ্বোধন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এবং সদস্যদের পেশাদারি, শৃঙ্খলা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার নবায়নে অনুপ্রাণিত করবে।

অনুষ্ঠানে বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুনূর রশীদ, আনসার ও ভিডিপি একাডেমির কমান্ড্যান্ট (ভারপ্রাপ্ত) ও উপমহাপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল আবছারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

উদ্বোধনআনসারআন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দ্বীপে কামোন্মত্ত পুরুষদের অত্যাচারে পাহাড়চূড়া থেকে লাফ, বিলুপ্তির পথে স্ত্রী কচ্ছপ

ট্রাম্পের শুল্ক আদালতের রায়ে অবৈধ, বাংলাদেশ এখন কী করবে

ওসির অ্যাকাউন্টে বিপুল লেনদেনের অভিযোগ

পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে বৃষ্টি, কী হবে খেলা না হলে

প্রথমবারের মতো তেজগাঁও কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকাসহ তিন বিভাগে হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, বাড়তে পারে রাতের গরম

ঢাকাসহ তিন বিভাগে হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, বাড়তে পারে রাতের গরম

আইসিসি থেকে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিসিবি

আইসিসি থেকে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিসিবি

তারেক রহমানের আগে শহীদ মিনারে মোনাজাত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সেটি কবে

তারেক রহমানের আগে শহীদ মিনারে মোনাজাত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সেটি কবে

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফি পরিশোধ এখন অনলাইনে, নগদ লেনদেন নিষিদ্ধ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফি পরিশোধ এখন অনলাইনে, নগদ লেনদেন নিষিদ্ধ

১০ বছরে ৩৩ শিশুকে যৌন নির্যাতন, ভারতীয় দম্পতির মৃত্যুদণ্ড

১০ বছরে ৩৩ শিশুকে যৌন নির্যাতন, ভারতীয় দম্পতির মৃত্যুদণ্ড

সম্পর্কিত

আজকের ছেলেমেয়েরা ইনকিলাব বলে, ইনকিলাব তো অন্যদের ভাষা: বিদ্যুৎমন্ত্রী

আজকের ছেলেমেয়েরা ইনকিলাব বলে, ইনকিলাব তো অন্যদের ভাষা: বিদ্যুৎমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎ

আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে দেশের সর্বোচ্চ পতাকা-স্তম্ভ উদ্বোধন

আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে দেশের সর্বোচ্চ পতাকা-স্তম্ভ উদ্বোধন

মোংলা বন্দরে ১৮০ দিনের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনা হবে: নৌপরিবহনমন্ত্রী

মোংলা বন্দরে ১৮০ দিনের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনা হবে: নৌপরিবহনমন্ত্রী