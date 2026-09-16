রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য: দুই আইনজীবীকে ট্রাইব্যুনালে তলব

ওবায়দুল কাদেরসহ সাত আসামির মৃত্যুদণ্ডের সাজার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের দুই আইনজীবীকে তলব করেছেন ট্রাইব্যুনাল। মো. হাসানুজ্জামান তুষার ও মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী নামের দুই আইনজীবীকে ২৩ সেপ্টেম্বর হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।
এর আগে দুই আইনজীবীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ করে প্রসিকিউশন। শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনাল দুই আইনজীবীকে ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় সশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দেন।
আদেশের বিষয়ে আজ বুধবার প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামীম বলেন, গতকাল মঙ্গলবার ওবায়দুল কাদেরসহ সাতজনের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল যে রায় দিয়েছেন, তা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের দুজন আইনজীবী এই রায় নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন। আরও অনেকেই দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রসিকিউশন দুজনের বিষয়টি ট্রাইব্যুনালের নজরে এনেছেন। ট্রাইব্যুনাল তাঁদেরকে তলব করেছেন।
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