‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সরাতে পুলিশের লাঠিপেটা, ইটপাটকেল নিক্ষেপ, ভাঙচুর, আগুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪: ২২
জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চের সামনে থেকে ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ পুলিশ সরিয়ে দিলে বাইরে ভাঙচুর করা হয়। ছবি: সংগৃহীত
জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চের সামনে থেকে ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ পুলিশ সরিয়ে দিলে বাইরে ভাঙচুর করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চের সামনে অবস্থান নেওয়া আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। এ সময় পুলিশকে লাঠিপেটা করে অবস্থানকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে দেখা যায়। পরে বাইরে বিক্ষোভ চলাকালে কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

আজ শুক্রবার বেলা সোয়া ১টার পর এই ঘটনা ঘটে, যখন সনদে সই অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চ ও বসার জায়গা প্রস্তুত করা হচ্ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বিক্ষোভের পর আজ সকালে ‘জুলাই শহীদ পরিবার ও আহত যোদ্ধা’ ব্যানারে শতাধিক মানুষ সংসদ ভবন এলাকার ১২ নম্বর গেটের সামনে জড়ো হন। একপর্যায়ে তাঁরা গেট টপকে ভেতরে প্রবেশ করেন। তাঁরা সরাসরি অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত মঞ্চের সামনে চলে এসে অতিথিদের জন্য রাখা চেয়ারে বসে স্লোগান দিতে থাকেন।

মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে একটি মঞ্চে আগুন দেয় বিক্ষোভকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে একটি মঞ্চে আগুন দেয় বিক্ষোভকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি হলো—জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তাঁদের অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি; আইনি সুরক্ষা এবং পুনর্বাসন দ্রুত বাস্তবায়ন করা। তাঁদের স্লোগানে দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়টি উঠে আসে।

আন্দোলনকারীরা মঞ্চের সামনে অবস্থান নিলে পুলিশ দ্রুত তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ লাঠিপেটা করে আন্দোলনকারীদের মঞ্চের আশপাশ থেকে সরিয়ে দেয়।

পুলিশের লাঠিপেটায় সরে যাওয়ার পর আন্দোলনকারীরা সংসদ ভবনের বাইরে গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন এবং কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর করেন। একপর্যায়ে লাঠিসোঁটা হাতে একদল তরুণকে বিক্ষোভ করতে এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে দেখা যায়। কিছু ব্যক্তি আবার মঞ্চের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ দ্বিতীয় দফায় তাদের সরিয়ে দেয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

