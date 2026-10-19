কিশোর গ্যাং প্রতিরোধে ইউএনও এবং ওসিদের নিয়ে কমিটি

কিশোর গ্যাং প্রতিরোধে ইউএনও এবং ওসিদের নিয়ে কমিটি
দেশের তরুণ সমাজ ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে ‘কিশোর গ্যাং’ বা উদীয়মান অপরাধী চক্র প্রতিরোধে উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
সরাসরি সরকারের তদারকি ও স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক সমন্বয়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রুখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
আজ সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (উপপ্রধান তথ্য অফিসার/পরিচালক) ফয়সল হাসান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দেশের প্রতিটি উপজেলায় এই-সংক্রান্ত একটি করে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) এই কমিটির সদস্যসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে গ্যাং কালচার বা দলবদ্ধ হয়ে অপরাধপ্রবণতার বিস্তার উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এসব কিশোরকে অপরাধের পথ থেকে ফিরিয়ে আনা, সামাজিক সচেতনতা তৈরি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি জোরদার করতেই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার।
এই কমিটিগুলো স্থানীয় পর্যায়ের অভিভাবক, শিক্ষক, সামাজিক প্রতিনিধি এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে সমন্বয় করে কিশোর গ্যাংয়ের গতিবিধি তদারকি করবে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ও সামাজিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কাজ করবে।