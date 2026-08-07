অনেক ত্যাগের পর সুযোগ নষ্ট করা যাবে না: তথ্যমন্ত্রী

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অর্জনকে সমন্বিত করে দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেছেন, রক্ত, প্রাণ ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই সুযোগকে কোনোভাবেই নষ্ট করা যাবে না। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে আজ শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি আয়োজিত ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী।
জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে বড় ধরনের একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অভ্যুত্থান, রক্ত, প্রাণ, নির্বাচন, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার গঠন এবং সংসদের সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে দেশে প্রকৃত অর্থে একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে কাঠামোবদ্ধ ও প্রাতিষ্ঠানিক করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।
মন্ত্রী আরও বলেন, দেশকে সঠিক পথে রূপান্তরিত করার এত বড় সুযোগ এর আগে কখনোই আসেনি। এই সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে জুলাইয়ের অর্জন আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে।
জুলাইয়ের অর্জনের কৃতিত্ব নিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টার সমালোচনা করে মন্ত্রী বলেন, একদল মানুষ এ অর্জনের কৃতিত্ব কার, কে কত বেশি তারকায় পরিণত হয়েছেন এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কার তারকাখ্যাতি কতটা বাড়বে—এসব নিয়ে বেশি ব্যস্ত। তবে শহীদদের দেওয়া দায়িত্বের গভীরতা ও ওজনের তুলনায় এ ধরনের মানসিকতা খুবই বালখিল্য।
মন্ত্রী আরও বলেন, ‘শহীদেরা আমাদের যে কঠিন দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, প্রাণ দিয়ে যাঁরা আমাদের ভবিষ্যতের রোডম্যাপ তৈরি করে দিয়ে গেছেন—সেই রোডম্যাপ অনুযায়ী যদি আমাদের চলতে হয়, তাহলে এত বালখিল্যতা নিয়ে কিন্তু চলা যাবে না।’
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও উসকানিমূলক তথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে গুজব বিশ্বাস, শেয়ার বা প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য জনগণের৬ ঘণ্টা আগে
সাগরপথে অবৈধভাবে ইউরোপ যাওয়ার উদ্দেশ্যে লিবিয়ায় অনুপ্রবেশের পর দেশটির ত্রিপোলিতে থাকা ৩৪০ জন অনিয়মিত বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা পৌনে ১২টার দিকে ফ্লাই ওয়া ইন্টারন্যাশনালের একটি ফ্লাইটে তাঁদের দেশে ফেরানো হয়। এ নিয়ে চলতি বছর লিবিয়ার বন্দিশালা ও দেশটিতে অবৈধভাবে অবস্থানরত মোট৬ ঘণ্টা আগে
অগ্নিকাণ্ডের পর ডিসি ফরহাদ গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, প্রাথমিকভাবে বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটি কূটনৈতিক বাসভবন হওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী অনুমতি ছাড়া সেখানে পুলিশের প্রবেশের সুযোগ নেই। তবে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে...৬ ঘণ্টা আগে
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করেই পর্যটনের উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি অর্থনৈতিক শক্তিশালী বাংলাদেশ রেখে যেতে চাই। কক্সবাজারের সমুদ্র সম্পদ, পর্যটন শিল্প, গভীর সমুদ্রবন্দর এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক যে সম্পদ আছে, এগুলো আহরণ করলে বিশাল একটি রাজস্ব শুধুমাত্র৭ ঘণ্টা আগে