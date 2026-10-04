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মাউশির নাম-লোগো ব্যবহার করে ভুয়া পেজ, ৭ দিনের মধ্যে বন্ধের নির্দেশ

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৬, ১৫: ৩৭
মাউশির নাম-লোগো ব্যবহার করে ভুয়া পেজ, ৭ দিনের মধ্যে বন্ধের নির্দেশ

অননুমোদিতভাবে নাম, লোগো ও দাপ্তরিক পরিচয় ব্যবহার করে পরিচালিত ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। আগামী সাত দিনের মধ্যে এসব পেজ বা গ্রুপ বন্ধ না করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে অধিদপ্তর।

আজ রোববার মাউশির এক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ মাউশির নাম, পরিচিতি ও লোগো বা প্রতীক ব্যবহার করে অননুমোদিত পেজ ও গ্রুপে দাপ্তরিক বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং অশালীন, মানহানিকর ও রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করছে। এতে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং মাউশির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

মাউশি জানিয়েছে, ‘Directorate of Secondary and Higher Education - DSHE’ ছাড়া তাদের আর কোনো অফিসিয়াল পেজ নেই

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সাত দিনের মধ্যে ভুয়া পেজ ও গ্রুপের সব কার্যক্রম বন্ধ না করলে কোনো অতিরিক্ত সতর্কীকরণ ছাড়াই প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

মাউশিফেসবুক
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