প্রবাসে নিবন্ধন করলে দেশে এসে ভোট দেওয়া যাবে না: ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রবাসে নিবন্ধন করার পর দেশে এসে ভোট দেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। আজ বুধবার আজকের পত্রিকাকে তিনি এ তথ্য জানান।
আখতার আহমেদ বলেন, প্রবাসে নিবন্ধন করলে দেশে এসে ভোট দেওয়া যাবে না। ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের কাছে সর্বশেষ যে ছবিসহ ভোটার তালিকা থাকবে, সেখানে প্রবাস থেকে নিবন্ধন করা ব্যক্তির পাশে ‘ওসিভি’ লেখা থাকবে। আবার দেশ থেকে প্রবাসে গিয়েও ভোট দেওয়া যাবে না।
প্রবাসে নিবন্ধন করার পর দেশে এসে ভোট দেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। আজ বুধবার আজকের পত্রিকাকে তিনি এ তথ্য জানান।
আখতার আহমেদ বলেন, প্রবাসে নিবন্ধন করলে দেশে এসে ভোট দেওয়া যাবে না। ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের কাছে সর্বশেষ যে ছবিসহ ভোটার তালিকা থাকবে, সেখানে প্রবাস থেকে নিবন্ধন করা ব্যক্তির পাশে ‘ওসিভি’ লেখা থাকবে। আবার দেশ থেকে প্রবাসে গিয়েও ভোট দেওয়া যাবে না।
তিনি জানান, সাক্ষাৎকালে তাঁরা বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে, প্রত্নতত্ত্ব, চলচ্চিত্র, সংগীত, জাদুঘর ও নাট্যকলা বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অকার্যকর ও অনুপযোগী ডেমু ট্রেন কেনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রায় ৫৯৮ কোটি ৮৪ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। সঠিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বা বাস্তবায়নযোগ্যতা যাচাই ছাড়াই এই প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয় বলে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তদন্তে বেরিয়ে এসেছে।১ ঘণ্টা আগে
বিভিন্ন অনিয়মের কারণেও অনেকের এনআইডি লক্ড রয়েছে। তাঁরাও প্রবাস থেকে ভোট দিতে পারবেন না। তবে এনআইডি লক করা না থাকলে মামলার কারণে বা অন্য কোনো কারণে পালিয়ে বা অন্যভাবে বিদেশে অবস্থান করা ব্যক্তিরা প্রবাস থেকে ভোট দিতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বৈমানিক ক্যাপ্টেন মুনতাসির রহমান পাসপোর্ট ছাড়াই জেদ্দায় ফ্লাইট পরিচালনা করেছেন। এতে তিনি সৌদি ইমিগ্রেশনে আটক হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজ নিয়ে জেদ্দা পৌঁছানোর পর ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আটক করেন।১ ঘণ্টা আগে