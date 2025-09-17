Ajker Patrika
> জাতীয়

প্রবাসে নিবন্ধন করলে দেশে এসে ভোট দেওয়া যাবে না: ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

প্রবাসে নিবন্ধন করার পর দেশে এসে ভোট দেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। আজ বুধবার আজকের পত্রিকাকে তিনি এ তথ্য জানান।

আখতার আহমেদ বলেন, প্রবাসে নিবন্ধন করলে দেশে এসে ভোট দেওয়া যাবে না। ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের কাছে সর্বশেষ যে ছবিসহ ভোটার তালিকা থাকবে, সেখানে প্রবাস থেকে নিবন্ধন করা ব্যক্তির পাশে ‘ওসিভি’ লেখা থাকবে। আবার দেশ থেকে প্রবাসে গিয়েও ভোট দেওয়া যাবে না।

বিষয়:

প্রবাসীইসিনিবন্ধনভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

প্রবাসে নিবন্ধন করলে দেশে এসে ভোট দেওয়া যাবে না: ইসি

প্রবাসে নিবন্ধন করলে দেশে এসে ভোট দেওয়া যাবে না: ইসি

সংস্কৃতি উপদেষ্টা ফারুকীর সঙ্গে ইইউর রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

সংস্কৃতি উপদেষ্টা ফারুকীর সঙ্গে ইইউর রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

অকার্যকর ডেমু ট্রেন কেনায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৭ কর্মকর্তার নামে দুদকের মামলা

অকার্যকর ডেমু ট্রেন কেনায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৭ কর্মকর্তার নামে দুদকের মামলা

শেখ হাসিনাসহ যাঁদের এনআইডি লক্ড, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না: ইসি

শেখ হাসিনাসহ যাঁদের এনআইডি লক্ড, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না: ইসি