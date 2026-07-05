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জাতীয়

মারা গেছেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ জুলাই ২০২৬, ১৭: ১৬
মারা গেছেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক
অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল। ছবি: সংগৃহীত

বাংলা একাডেমির সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক শিক্ষক আবুল কাসেম ফজলুল হক মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ রোববার দুপুরে মিরপুরের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আবুল কাসেম ফজলুল হকের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর কন্যা ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য শুচিতা শরমিন এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে অসুস্থ হয়ে পড়লে মিরপুরের একটা হাসপাতালে তাঁকে নেওয়া হয়। বেলা আড়াইটা থেকে তিনটার মধ্যে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আবুল কাসেম ফজলুল হকের জন্ম ১৯৪০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। তিনি বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিজ্ঞানে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে তিনি স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৬৬ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করেন।

তাঁর দুই সন্তানের নাম যথাক্রমে শুচিতা শরমিন ও ফয়সল আরেফিন দীপন। শুচিতা শরমিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য। ছেলে ফয়সল আরেফিন দীপন জাগৃতি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ২০১৫ সালের ৩১ অক্টোবর দীপনকে দুবৃত্তরা হত্যা করে।

প্রখ্যাত এই প্রাবন্ধিক, লেখক, গবেষক, ঐতিহাসিক, অনুবাদক, সমাজবিশ্লেষক, সাহিত্য সমালোচক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ রাষ্ট্রভাষা বাংলা রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি নিরপেক্ষ রাজনৈতিক চিন্তা ও তত্ত্বের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর রচনা স্বদেশ ভাবনা ও রাজনৈতিক চিন্তায় ঋদ্ধ। তিনি ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ২০২৪ সালের ২৭ অক্টোবর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাঁকে বাংলা একাডেমির সভাপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।

আবুল কাসেম ফজলুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘ চার দশক শিক্ষকতা করেছেন। তিনি সমাজ সংস্কারের ধারায় ‘চার্বাক মতাবলম্বী’ লোকায়ত নামক একটি পত্রিকা ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সম্পাদনা করেছেন। একুশটিরও অধিক গ্রন্থের প্রণেতা ফজলুল হক নজরুল রচনাবলীর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়মৃত্যুবাংলা একাডেমিসাহিত্যপুরষ্কার
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