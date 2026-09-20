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জাতীয়

বিরোধীদের বয়কটের মধ্যেই সংবিধান সংশোধন কমিটির মতবিনিময় শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিরোধীদের বয়কটের মধ্যেই সংবিধান সংশোধন কমিটির মতবিনিময় শুরু
ফাইল ছবি

সংসদে বিরোধী দলের বয়কটের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় শুরু করেছে সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি। জাতীয় সংসদে আজ রোববার দুপুর আড়ইটা থেকে এ সভা শুরু হয়েছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খান, গণঅধিকার পরিষদ, নাগরিক ঐক্য, এনডিএম, আমজনতার দল, ইসলামী ঐক্যজোট, ভাসানী জনশক্তি পার্টি, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, গণফোরাম, গণসংহতি আন্দোলনের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।

মতবিনিময় সভায় যোগ দিয়ে ওয়াকআউট করেছেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ুম ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদার ভূঁইয়া।

গণভোটের ম্যান্ডেট পাশ কাটিয়ে সংবিধান সংশোধন নয়: ১১ দলীয় ঐক্যগণভোটের ম্যান্ডেট পাশ কাটিয়ে সংবিধান সংশোধন নয়: ১১ দলীয় ঐক্য

সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি আজ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় সভা শুরু করেছে।

তবে বিরোধী ১১ দলীয় জোট বলছে, গণভোটের রায়ের ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও কার্যক্রম শুরুর পরিবর্তে সংসদীয় বিশেষ কমিটির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে জনগণের সরাসরি দেওয়া সাংবিধানিক ম্যান্ডেটকে পাশ কাটানো হচ্ছে।

জোটটির মতে, জনগণের ম্যান্ডেটের বিকল্প কোনো সংসদীয় বিশেষ কমিটি হতে পারে না।

বিষয়:

বিএনপিরুহুল কবির রিজভীসংবিধান
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