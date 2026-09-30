তন্নীর রক্তাক্ত ছবি দেখে আন্দোলনে যায় সৈকত: ট্রাইব্যুনালে বোনের জবানবন্দি

ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধঘোষিত) হামলায় আহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থী তন্নীর রক্তাক্ত ছবি ফেসবুকে দেখে মাহামুদুর রহমান সৈকত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল বলে জানিয়েছেন তার বোন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ আজ বুধবার জবানবন্দিতে তিনি বলেন, তাঁর ভাই আন্দোলনে অংশ নিয়ে ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুর-ধানমন্ডিতে হতাহতের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সৈকতের বোন জবানবন্দি দেন। সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, ডিএসসিসির সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপসসহ ২৮ জন এই মামলার আসামি। তাঁদের মধ্যে আনসার সদস্য মোহাম্মদ ওমর ফারুক, মোহাম্মদপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি নাঈমুল হাসান রাসেল, সাবেক সহসভাপতি মো. সাজ্জাদ হোসেন ও যুবলীগের কর্মী কে এম ফজলে রাব্বী গ্রেপ্তার রয়েছেন। বাকিরা পলাতক।
সৈকতের বোন জবানবন্দিতে বলেন, ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই বিকেলে মাকে না জানিয়ে সৈকত আন্দোলনে যোগ দেয়। পরে আন্দোলনস্থল থেকে ফোন করে সে মাকে আশপাশে গোলাগুলি হচ্ছে জানিয়ে বাসার দরজা-জানালা বন্ধ রাখতে বলে। তখন মা তাকে বাসায় ফিরতে বললে সন্ধ্যার পর ফেরে।
পরদিন ১৯ জুলাই জুমার নামাজ শেষে দুপুরের খাবার খেয়ে আবারও সৈকত আন্দোলনে যোগ দেয়। বিকেলের দিকে তাকে কয়েকবার ফোন করার পর একপর্যায়ে একজন সহযোদ্ধা ফোন ধরে পুলিশের গুলিতে সৈকতের মৃত্যুর খবর জানিয়ে দ্রুত সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে যেতে বলেন। স্বজনেরা হাসপাতালে গিয়ে মর্গের সামনে স্ট্রেচারে তার রক্তাক্ত মরদেহ দেখেন। হাসপাতালে যাওয়ার পথে তিনি অনেক জায়গায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে পুলিশকে গুলি করতে দেখেন। হাসপাতালে মর্গে সৈকত ছাড়া আরও পাঁচজনের লাশ দেখেন তিনি।
হত্যাকাণ্ডের জন্য সৈকতের বোন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তৎকালীন আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, ফজলে নূর তাপস, জাহাঙ্গীর কবির নানক, ডিএমপির তৎকালীন কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি প্রলয় কুমার জোয়ারদার, সাবেক যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকারসহ জড়িতদের ফাঁসি দাবি করেন।
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