সৈয়দপুরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সেলফি

সৈয়দপুরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সেলফি
রংপুরে পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে তিনি বিশেষ একটি ফ্লাইটে নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।
এরপর রংপুর নগরীর রাধা গোবিন্দ মন্দির পূজামণ্ডপ পরিদর্শনের উদ্দেশে বাসে বিমানবন্দর থেকে রওনা দেন। পথে সৈয়দপুর সরকারি বিজ্ঞান কলেজের সামনে দাঁড়ান প্রধানমন্ত্রী। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সেলফি তুলেন এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন খেলাসামগ্রী উপহার দেন। প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে এ সময়ে শিক্ষার্থীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।
এ বিষয়ে সৈয়দপুর সরকারি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দর থেকে রংপুরে যাওয়ার পথে কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের দেখে বাস থামান এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সেলফি তুলেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাটসহ বিভিন্ন খেলাসামগ্রী উপহার দেন।
তিনি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীকে কলেজের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের অনুরোধ জানাই। এখানে দুটি ছাত্রাবাস এবং একটি হলরুমের প্রয়োজনীয়তার কথা লিখিতভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি।’
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে বিমানে সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে যান। সেখান থেকে সড়কপথে বাসে রংপুরের রাধা গোবিন্দ মন্দির পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শন শেষে তিনি সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ফিরে রাজশাহীর উদ্দেশে রওনা হবেন এবং সেখান থেকে বিমানে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন তিনি। সন্ধ্যায় নগরীর রহমতগঞ্জের জেএম সেন হল পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করবেন। পরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সাময়িক বিশ্রাম শেষে রাতে তিনি বিমানে ঢাকায় ফিরবেন।