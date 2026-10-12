খেলাপি ঋণ আদায়ে অর্থঋণ আদালত আইন ও চেক ডিজঅনার মামলা স্বতন্ত্রভাবে চলবে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। ঋণসংক্রান্ত ১১টি মামলা স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতের আদেশের পর এই কথা জানান অ্যাটর্নি জেনারেল। এর আগে আজ সোমবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে আদেশ দেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, সম্পদশালী ব্যক্তিরা বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের নাম করে টাকা নেন। এ টাকা না দেওয়ার প্রবণতা দীর্ঘদিনের। হাইকোর্ট চলমান চেকের মামলার কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন। এই রকম তিনটি মামলার আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আপিল করা হয়েছিল। এতে চেকের মামলা চলতে পারবে না বলে হাইকোর্টের যে আদেশ, সেটার কার্যকারিতা স্থগিত হয়ে গেল। এর ফলে অর্থঋণ আদালত আইনে পাওনা টাকার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করা মামলা এবং চেক ডিজঅনারের কারণে করা ফৌজদারি মামলাও একই সঙ্গে চলবে।
দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দী মায়েদের সঙ্গে ৩ শতাধিক শিশু রয়েছে বলে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দিয়েছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কামরুন নাহার মাহমুদ দীপার দায়ের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী ওই প্রতিবেদন দেওয়া হয়...৩৬ মিনিট আগে
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