Ajker Patrika
En
জাতীয়

অর্থঋণ আদালত আইন ও চেক ডিজঅনার মামলা স্বতন্ত্রভাবে চলবে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ৫৮
অর্থঋণ আদালত আইন ও চেক ডিজঅনার মামলা স্বতন্ত্রভাবে চলবে
ফাইল ছবি

খেলাপি ঋণ আদায়ে অর্থঋণ আদালত আইন ও চেক ডিজঅনার মামলা স্বতন্ত্রভাবে চলবে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। ঋণসংক্রান্ত ১১টি মামলা স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতের আদেশের পর এই কথা জানান অ্যাটর্নি জেনারেল। এর আগে আজ সোমবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে আদেশ দেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, সম্পদশালী ব্যক্তিরা বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের নাম করে টাকা নেন। এ টাকা না দেওয়ার প্রবণতা দীর্ঘদিনের। হাইকোর্ট চলমান চেকের মামলার কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন। এই রকম তিনটি মামলার আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আপিল করা হয়েছিল। এতে চেকের মামলা চলতে পারবে না বলে হাইকোর্টের যে আদেশ, সেটার কার্যকারিতা স্থগিত হয়ে গেল। এর ফলে অর্থঋণ আদালত আইনে পাওনা টাকার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করা মামলা এবং চেক ডিজঅনারের কারণে করা ফৌজদারি মামলাও একই সঙ্গে চলবে।

বিষয়:

হাইকোর্টখেলাপি ঋণঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত