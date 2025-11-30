Ajker Patrika
জাতীয়

নারী ফুটবল দলের প্রতি বৈষম্য বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ নয়, জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শক্তিশালী দলের সঙ্গে নিয়মিত খেলতে চায় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। ছবি: বাফুফে
শক্তিশালী দলের সঙ্গে নিয়মিত খেলতে চায় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। ছবি: বাফুফে

নারী ফুটবল দলের প্রতি বৈষম্য বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে পুরুষ ফুটবল দলের মতো নারী ফুটবল দলের জন্যও একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।

আজ রোববার এ-সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী ও বিচারপতি রাজিউদ্দিন আহমেদের বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।

এর আগে পুরুষ দলের মতো নারী দলের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সুমাইয়া বিনতে তানভীর ও শিক্ষানবিশ আইনজীবী আরিজা মেহেলী খান রিট করেছিলেন। রিটের পক্ষে আইনজীবী সুমাইয়া বিনতে তানভীর নিজেই শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ মেহেদী হাসান।

বিষয়:

ফুটবলনারীআদালতহাইকোর্টবৈষম্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিপিএল নিলামের শুরু থেকে শেষ: দল পেলেন মাহমুদউল্লাহ-মুশফিক, নাঈমই সবচেয়ে দামি

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

৫২ বার ‘সরি’ বলেও প্রিন্সিপালের মন গলাতে না পেরে তিনতলা থেকে লাফ দিল শিক্ষার্থী

খুলনায় আদালতের সামনে দুজনকে গুলি করে হত্যা

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

প্রধান সমন্বয়ক তাপস, গ্রিন সিগন্যাল দেন শেখ হাসিনা

প্রধান সমন্বয়ক তাপস, গ্রিন সিগন্যাল দেন শেখ হাসিনা

বঞ্চিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ন‍্যায়বিচার নিশ্চিত করবে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা

বঞ্চিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ন‍্যায়বিচার নিশ্চিত করবে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি, পৃথক হলো বিচার বিভাগ

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি, পৃথক হলো বিচার বিভাগ

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনুর বিচার শুরু

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনুর বিচার শুরু

জাতীয়

বিডিআর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রতিবেদন

প্রধান সমন্বয়ক তাপস, গ্রিন সিগন্যাল দেন শেখ হাসিনা

  • প্রধান উপদেষ্টার কাছে তদন্ত প্রতিবেদন হস্তান্তর কমিশনের।
  • আওয়ামী লীগের কিছু অংশের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়ার দাবি।
  • হত্যাকাণ্ডে বহিঃশক্তির সম্পৃক্ততার শক্ত প্রমাণ কমিশন পেয়েছে।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ২৫
শেখ হাসিনা ও ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। ফাইল ছবি
শেখ হাসিনা ও ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। ফাইল ছবি

২০০৯ সালে বিডিআর বিদ্রোহে হত্যাযজ্ঞের ‘প্রধান সমন্বয়কের’ ভূমিকা পালন করেছিলেন তৎকালীন সংসদ সদস্য শেখ ফজলে নূর তাপস। ওই হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘গ্রিন সিগন্যাল’ (সবুজ সংকেত) ছিল বলে কমিশন অনুসন্ধানে পেয়েছে। প্রতিবেদনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ) কিছু অংশের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্ত কমিশনের এই প্রতিবেদন গতকাল রোববার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করা হয়। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় তাঁর কাছে প্রতিবেদনটি তুলে দেন তদন্ত কমিশনের প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর রহমান ও কমিশনের অন্য সদস্যরা। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে বিজ্ঞপ্তিতে এই প্রতিবেদনের মূল বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

তদন্ত কমিশনের সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার বলেন, ঘটনার বাহ্যিক ও প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে কমিশন বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে। তাঁদের তদন্তে উঠে এসেছে, তৎকালীন সংসদ সদস্য শেখ ফজলে নূর তাপস (পরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র) হত্যাযজ্ঞের প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগের ২০-২৫ জন মিছিল নিয়ে পিলখানায় প্রবেশ করে এবং বের হওয়ার সময় তাদের সংখ্যা বেড়ে ২০০–তে দাঁড়ায়। প্রতিবেদনে ওই ঘটনায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের কিছু নেতা-কর্মীর সম্পৃক্ততা ও সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে।

কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনার পেছনে তৎকালীন সরকারপ্রধান শেখ হাসিনার ‘গ্রিন সিগন্যাল’ ছিল এবং এই ব্যর্থতার দায় তৎকালীন সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে সেনাপ্রধান পর্যন্ত বিস্তৃত। পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতার কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কমিশনের প্রধান ফজলুর রহমান বলেন, ১৬ বছর আগের এই ঘটনার বহু প্রমাণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তদন্ত ছিল কঠিন। তবু তাঁরা পেশাদারত্ব বজায় রেখে সাক্ষ্য, পূর্ববর্তী তদন্ত প্রতিবেদন এবং উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তিনি বলেন, বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে জনমনে থাকা অনেক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে।

২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর সদর দপ্তরে বিদ্রোহের ঘটনায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন।

গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিলে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পুনঃ তদন্তের দাবি ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করে সরকার।

তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হত্যাকাণ্ডে বহিঃশক্তির সম্পৃক্ততা এবং তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের কিছু অংশের সংশ্লিষ্টতার শক্ত প্রমাণ কমিশন পেয়েছে। ঘটনার সময় কিছু গণমাধ্যমের অপেশাদার আচরণও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তদন্ত কমিশন ভবিষ্যতে সশস্ত্র বাহিনীগুলোর মধ্যে এমন ঘটনা ঠেকাতে এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বেশ কিছু সুপারিশ করেছে।

প্রতিবেদন গ্রহণের পর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস কমিশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জাতি দীর্ঘদিন ধরে অন্ধকারে ছিল। সত্য উদ্‌ঘাটনে আপনাদের ভূমিকা জাতি স্মরণে রাখবে।’

মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে এই কমিশনের অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. সাইদুর রহমান (বীর প্রতীক), মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ, এম আকবর আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মো. শরীফুল ইসলাম এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মো. শাহনেওয়াজ খান চন্দন।

এ সময় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়নবিষয়ক বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডশেখ ফজলে নূর তাপসছাপা সংস্করণপ্রথম পাতাপিলখানা ট্র্যাজেডিশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিপিএল নিলামের শুরু থেকে শেষ: দল পেলেন মাহমুদউল্লাহ-মুশফিক, নাঈমই সবচেয়ে দামি

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

৫২ বার ‘সরি’ বলেও প্রিন্সিপালের মন গলাতে না পেরে তিনতলা থেকে লাফ দিল শিক্ষার্থী

খুলনায় আদালতের সামনে দুজনকে গুলি করে হত্যা

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

নারী ফুটবল দলের প্রতি বৈষম্য বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ নয়, জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল

নারী ফুটবল দলের প্রতি বৈষম্য বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ নয়, জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল

বঞ্চিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ন‍্যায়বিচার নিশ্চিত করবে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা

বঞ্চিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ন‍্যায়বিচার নিশ্চিত করবে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি, পৃথক হলো বিচার বিভাগ

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি, পৃথক হলো বিচার বিভাগ

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনুর বিচার শুরু

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনুর বিচার শুরু

জাতীয়

বঞ্চিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ন‍্যায়বিচার নিশ্চিত করবে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন জমা দেন কমিটির সদস্যরা। ছবি: প্রেস উইং
প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন জমা দেন কমিটির সদস্যরা। ছবি: প্রেস উইং

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, বিগত সরকারের আমলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর যেসব সদস্য অন‍্যায়ভাবে বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, অন্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় বঞ্চিত এসব সামরিক বাহিনীর সদস্যেরও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে সরকার।

আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিগত সরকারের আমলে ২০০৯ থেকে ৪ আগস্ট ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর চাকরিতে বৈষম্য, বঞ্চনা, অবিচার ও প্রতিহিংসার শিকার হওয়া অবসরপ্রাপ্ত ও বরখাস্ত করা অফিসারদের আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক যথাবিহিত সুপারিশ পেশের জন্য গঠিত কমিটি প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন হস্তান্তর করে। এরপর এই মন্তব্য করেন প্রধান উপদেষ্টা।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘যখন আপনাদের এই কাজ করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলাম, তখন মনে হয়েছিল, সামান্য কিছু অনিয়ম হয়তো হয়েছে, কিন্তু আপনারা যে পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে এনেছেন, তা রীতিমতো ভয়াবহ। এটা কল্পনার একেবারে বাইরে।’

পূর্ণ পেশাদারত্ব ও নির্মোহ থেকে সত্য বের করে আনায় কমিটির সব সদস্যকে ধন্যবাদ জানান প্রধান উপদেষ্টা।

কমিটির সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়নবিষয়ক বিশেষ সহকারী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আব্দুল হাফিজ, কমিটির সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) মুহম্মদ শামস-উল-হুদা, মেজর জেনারেল (অব.) শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন, রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মোহাম্মদ শফিউল আজম ও এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) মুহাম্মদ শাফকাত আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কমিটি মোট ৭৩৩টি অভিযোগ পায়, যার মধ্যে ৪০৫টি গৃহীত হয়, কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা আবেদনের সংখ্যা ১১৪, কমিটির কার্যপরিধির আওতাবহির্ভূত আবেদন ২৪টি এবং ৯৯টির আবেদনকারীর ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাভঙ্গের, সাজা মওকুফের ও নৈতিক স্খলনজনিত বিষয় রয়েছে।

আব্দুল হাফিজ জানান, আবেদনপত্র পর্যালোচনার জন্য গঠিত কমিটি গত ১৯ আগস্টে প্রথম সভা আহ্বান করে। বঞ্চিত কর্মকর্তাদের সেন্ট্রাল অফিসার্স রেকর্ড অফিস, আইএসপিআর এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংগঠন রাওয়ার মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন জমা দিতে বলা হয়।

জেনারেল আব্দুল হাফিজ জানান, স্ব স্ব বাহিনী কর্তৃক গঠিত বোর্ড যাঁদের বিষয়ে সুপারিশ দিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো নৈতিক স্খলনজনিত শাস্তি কিংবা অভিযোগ ডোসিয়ারে লিপিবদ্ধ ছিল না।

এই কমিটি স্ব স্ব বাহিনী কর্তৃক গঠিত বোর্ডের সুপারিশ আমলে নিয়ে সেগুলোর বাইরেও কমিটির বিবেচনায় উপযুক্ত আবেদনসমূহে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এবং আবেদনকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সুপারিশ দিয়েছে।

অনেক আবেদনকারী সম্পর্কে কমিটির সদস্যরা মতামত দিয়েছেন, আবেদনের যথার্থতা ও বঞ্চিত হওয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁদের মতামত নির্মোহভাবে কমিটিতে উপস্থাপন করেছেন বলে জানান জেনারেল হাফিজ।

জেনারেল হাফিজ বলেন, কমিটি ভুক্তভোগী কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের অধিনায়ক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁদের বঞ্চনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে।

কমিটির অনুসন্ধানে জানা যায়, আবেদনকারীদের মধ্যে ছয়জন কর্মকর্তাকে তাঁদের আত্মীয়স্বজনের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার দরুণ বা জঙ্গিসংশ্লিষ্টতার অপবাদ দিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বিভিন্ন মেয়াদে (এক বছর থেকে আট বছর পর্যন্ত) গুম করে রাখা হয়, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এমনকি একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, পরে উক্ত কর্মকর্তার স্ত্রীকে জঙ্গিসংশ্লিষ্টতার অভিযোগে এক বছরের শিশুসহ বিনা বিচারে দুই দফায় দীর্ঘ ছয় বছর কারাগারে রাখা হয়।

তদন্তে আরও জানা যায়, কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর হত্যাযজ্ঞের নারকীয় ঘটনায় সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় সোচ্চার ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজনকে একটি ভুয়া ঘটনা (ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা মামলা) সাজিয়ে ব্যাপক নির্যাতন করা হয়।

তদন্তে জানা যায়, পাঁচজন কর্মকর্তা ১/১১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ডিজিএফআইয়ে কর্মরত থাকাকালে তাঁদের মিথ্যা অভিযোগে কিংবা বিনা অভিযোগে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

তদন্তে বেরিয়ে আসে যে, কিছু কর্মকর্তা বিডিআর হত্যাযজ্ঞের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর দরবারে প্রশ্ন করার জন্য সেনাসদর কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। একপর্যায়ে উক্ত দরবারে ব্যাপক হইচই ও হট্টগোল হওয়ায় পাঁচজন কর্মকর্তাকে অযথা দায়ী করা হয় এবং তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো প্রকার সুযোগ না দিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

চারজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (লেফটেন্যান্ট পদবির) ধর্মীয় আচার-আচরণ নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার কারণে তাঁদের কোনো একটি দলের অনুসারী হিসেবে অথবা জঙ্গি ট্যাগ দিয়ে অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় বলেও বেরিয়ে আসে তদন্তে।

তদন্ত দেখা যায়, ২৮ জনের বিরুদ্ধে বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ করে পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও গুম (enforced disappearance), অপহরণ (abduction) ও অবৈধভাবে আটক রেখে অমানুষিক নির্যাতন ও জেরা, লোকদেখানো প্রহসনের তদন্ত ও বিচারহীনতা, আইনবহির্ভূত কার্যকলাপে এসব কর্মকর্তা নানাবিধ বঞ্চনা, নির্মম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, বর্ণনাতীত পারিবারিক ও সামাজিক লাঞ্ছনা এবং প্রভৃতি আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন।

কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাবাহিনীতে বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার ১১৪ জন কর্মকর্তা সম্পর্কে সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের (যার জন্য যা প্রযোজ্য) স্বাভাবিক অবসর প্রদান, পদোন্নতি, অবসরপূর্ব পদোন্নতি, বকেয়া বেতন ও ভাতা এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি দেওয়ার জন্য কমিটি সুপারিশ করে। এর মধ্যে চারজনকে চাকরিতে পুনর্বহাল (re-instate) করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

নৌবাহিনীতে বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার ১৯ জন কর্মকর্তাকে (যার জন্য যা প্রযোজ্য) স্বাভাবিক অবসর দেওয়া, পদোন্নতি, অবসরপূর্ব পদোন্নতি, বকেয়া বেতন ও ভাতা এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি দেওয়ার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

বিমানবাহিনীতে বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার ১২ জন কর্মকর্তাকে (যার জন্য যা প্রযোজ্য) স্বাভাবিক অবসর দেওয়া, পদোন্নতি, অবসরপূর্ব পদোন্নতি, বকেয়া বেতন ও ভাতা এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি দেওয়ার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

আবেদনকারীদের মধ্যে ১২৫ জন সেনা, ৫১ জন নৌ ও ২৫ জন বিমানবাহিনীর সদস্য।

বিষয়:

সরকারবৈষম্যসেনাবাহিনীপ্রধান উপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিপিএল নিলামের শুরু থেকে শেষ: দল পেলেন মাহমুদউল্লাহ-মুশফিক, নাঈমই সবচেয়ে দামি

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

৫২ বার ‘সরি’ বলেও প্রিন্সিপালের মন গলাতে না পেরে তিনতলা থেকে লাফ দিল শিক্ষার্থী

খুলনায় আদালতের সামনে দুজনকে গুলি করে হত্যা

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

নারী ফুটবল দলের প্রতি বৈষম্য বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ নয়, জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল

নারী ফুটবল দলের প্রতি বৈষম্য বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ নয়, জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল

প্রধান সমন্বয়ক তাপস, গ্রিন সিগন্যাল দেন শেখ হাসিনা

প্রধান সমন্বয়ক তাপস, গ্রিন সিগন্যাল দেন শেখ হাসিনা

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি, পৃথক হলো বিচার বিভাগ

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি, পৃথক হলো বিচার বিভাগ

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনুর বিচার শুরু

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনুর বিচার শুরু

জাতীয়

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি, পৃথক হলো বিচার বিভাগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ২১
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পুরোপুরি পৃথক হলো।

রোববার (৩০ নভেম্বর) রাষ্ট্রপতির নির্দেশে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

এর আগে গত ২০ নভেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ সুপ্রিম কোর্টের জন্য একটি পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।

বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বতন্ত্রীকরণ নিশ্চিতকরণে প্রধান বিচারপতির উদ্যোগে ২০২৪ সালের ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট থেকে পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় গঠনসংক্রান্ত প্রস্তাব আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। ওই প্রস্তাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ যথাযথরূপে পালনের উদ্দেশ্যে, একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশের খসড়া, প্রস্তাবিত সচিবালয়ের অর্গানোগ্রাম এবং রুলস অব বিজনেস ও অ্যালোকেশন অব বিজনেসের সম্ভাব্য সংস্কার সম্পর্কে পরিপূর্ণ প্রস্তাব পাঠানো হয়।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করার মাধ্যমে বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আজ বাস্তব রূপ নিল।

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টসচিবালয়বিচার ব্যবস্থাঅধ্যাদেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিপিএল নিলামের শুরু থেকে শেষ: দল পেলেন মাহমুদউল্লাহ-মুশফিক, নাঈমই সবচেয়ে দামি

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

৫২ বার ‘সরি’ বলেও প্রিন্সিপালের মন গলাতে না পেরে তিনতলা থেকে লাফ দিল শিক্ষার্থী

খুলনায় আদালতের সামনে দুজনকে গুলি করে হত্যা

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

নারী ফুটবল দলের প্রতি বৈষম্য বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ নয়, জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল

নারী ফুটবল দলের প্রতি বৈষম্য বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ নয়, জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল

প্রধান সমন্বয়ক তাপস, গ্রিন সিগন্যাল দেন শেখ হাসিনা

প্রধান সমন্বয়ক তাপস, গ্রিন সিগন্যাল দেন শেখ হাসিনা

বঞ্চিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ন‍্যায়বিচার নিশ্চিত করবে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা

বঞ্চিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ন‍্যায়বিচার নিশ্চিত করবে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনুর বিচার শুরু

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনুর বিচার শুরু

জাতীয়

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনুর বিচার শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হাসানুল হক ইনু। ছবি: সংগৃহীত
হাসানুল হক ইনু। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) চেয়ে হাসানুল হক ইনুর করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

শুনানি শেষে আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলায় বিচারকাজ শুরু হয়েছে। সাক্ষ্য গ্রহণ শুরুর জন্য আগামীকাল সোমবার দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল।

গত ২ নভেম্বর এই মামলায় অভিযোগ গঠন করেন ট্রাইব্যুনাল।

আদেশের পর চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘চার্জ গঠনের সময়ে সাক্ষ্যপ্রমাণের গুণগত বিশ্লেষণ করার সুযোগ নেই। এটা ট্রায়ালের মাধ্যমে কেবল করা সম্ভব। সেই কারণে তাঁদের চার্জ গঠনের আদেশের বিরুদ্ধে যে রিভিউ পিটিশন ছিল, সেটাকে খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। সেই রিভিউ পিটিশনে তাঁরা তিনটি মারাত্মক কমেন্ট করেছিলেন, যেটার ব্যাপারে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র আপত্তি জানিয়েছি। একটা হচ্ছে তাঁরা এই সরকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে বলার চেষ্টা করেছেন, এটা যথার্থ না। জুলাই বিপ্লবকে সো কলড (তথাকথিত) বলার চেষ্টা করেছেন। এই দুটো শব্দ বলার মাধ্যমে তাঁরা (ইনু) শুধু আদালত অবমাননা করেননি, একই সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহিতাও করেছেন। তাঁরা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।’

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা আইনসম্মত উপায়ে করা যাবে। কিন্তু অভ্যুত্থান বা বিপ্লবকে সো কলড বলা ধৃষ্টতা। এটা আদালত অবমাননা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা। এই ধরনের কথা আদালতে বলার অধিকার কোনো আসামির নেই। এই বিপ্লবকে, এই আন্দোলনকে, এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে এই আদালতে দাঁড়িয়ে কথা বলার অধিকার কোনো আসামির নেই। সেটা অবশ্যই রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে।

শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরানোর বিষয়ে জানতে চাইলে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ভারতের কাছে অপরাধীর প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বাংলাদেশ অনুরোধ করেছে। রেড নোটিশ জারি করেছে ইন্টারপোল। ভারত সরকার বলেছে, তারা এটা পর্যালোচনা করছে। বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে তার ডিপ্লোমেটিক চ্যানেল ব্যবহার করে, রাষ্ট্রের যত মেশিনারি আছে, সেগুলোকে ব্যবহার করে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের বিদেশ থেকে ফেরত আনার ব্যাপারে যা যা করা দরকার, সবই করছে।’

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার অন্য আসামিদের বিষয়ে জানতে চাইলে মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘টপ কমান্ডার যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কিছু মামলার তদন্ত প্রতিবেদন এই সপ্তাহে দাখিল করা হবে বলে আমরা আশা করছি।’

বিষয়:

মামলাবিচার ব্যবস্থাআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিপিএল নিলামের শুরু থেকে শেষ: দল পেলেন মাহমুদউল্লাহ-মুশফিক, নাঈমই সবচেয়ে দামি

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

৫২ বার ‘সরি’ বলেও প্রিন্সিপালের মন গলাতে না পেরে তিনতলা থেকে লাফ দিল শিক্ষার্থী

খুলনায় আদালতের সামনে দুজনকে গুলি করে হত্যা

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

নারী ফুটবল দলের প্রতি বৈষম্য বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ নয়, জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল

নারী ফুটবল দলের প্রতি বৈষম্য বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ নয়, জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল

প্রধান সমন্বয়ক তাপস, গ্রিন সিগন্যাল দেন শেখ হাসিনা

প্রধান সমন্বয়ক তাপস, গ্রিন সিগন্যাল দেন শেখ হাসিনা

বঞ্চিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ন‍্যায়বিচার নিশ্চিত করবে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা

বঞ্চিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ন‍্যায়বিচার নিশ্চিত করবে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি, পৃথক হলো বিচার বিভাগ

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি, পৃথক হলো বিচার বিভাগ