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জাতীয়

সংসদে যোগ দিলেন মির্জা আব্বাস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদে যোগ দিলেন মির্জা আব্বাস
ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদে যোগ দিয়েছেন বিএনপির নেতা ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য মির্জা আব্বাস উদ্দিন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা ৫০ মিনিটের পর হুইলচেয়ারে করে সংসদ কক্ষে প্রবেশ করেন তিনি।

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এ সময় স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘পাঁচ মাস পর জাতীয় সংসদে যোগ দিয়েছেন মাননীয় সংসদ সদস্য মির্জা আব্বাস উদ্দিন। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাই।’

স্পিকারের এ বক্তব্যের পর সংসদ সদস্যরা টেবিল চাপড়িয়ে মির্জা আব্বাসকে অভিবাদন জানান।

বিষয়:

বিএনপিঢাকা বিভাগস্পিকারজাতীয় সংসদমির্জা আব্বাস
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