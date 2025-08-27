Ajker Patrika
> জাতীয়

ডিবির নতুন প্রধান শফিকুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মো. শফিকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
মো. শফিকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) প্রধান হলেন মো. শফিকুল ইসলাম। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক আদেশে তাঁকে এ পদায়ন করা হয়।

শফিকুল ইসলাম ১৮তম বিসিএস ব্যাচের একজন সদস্য। এর আগে তিনি ডিআইজি হিসেবে হাইওয়ে পুলিশে কর্মরত ছিলেন।

এর আগে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) প্রধান ছিলেন অতিরিক্ত কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক। গত ১২ এপ্রিল তাঁকে এ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ডিএমপি কমিশনারের এক আদেশে তাঁকে ডিএমপি সদর দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়। এরপর থেকে গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) প্রধানের পদটিতে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

বিষয়:

ঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগডিবিগোয়েন্দা সংস্থা
জুলাই আন্দোলনের ফিনিক্স পাখি শহিদ আবু সাঈদ: চিফ প্রসিকিউটর

ডিবির নতুন প্রধান শফিকুল ইসলাম

জুলাই সনদের অঙ্গীকারনামা সংশোধন করবে কমিশন

নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা কাল: ইসি সচিব