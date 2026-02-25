Ajker Patrika
জাতীয়

পিলখানা হত্যাকাণ্ডে নতুন তদন্ত কমিশন নয়, আগের সুপারিশই বাস্তবায়ন করা হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৩: ০২
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নতুন তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ বুধবার জাতীয় শহীদ সেনা দিবস উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় গঠিত কমিশনের প্রতিবেদনে দেওয়া সুপারিশগুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে।

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের যথাযথ ও ন্যায়সংগত বিচার নিশ্চিত করা হবে বলে শহীদ পরিবার ও জাতিকে আশ্বস্ত করেন সালাহউদ্দিন আহমদ ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় একটি স্বাধীন জাতীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল এবং সেই কমিশনের প্রতিবেদন ইতিমধ্যে সরকারের হাতে এসেছে। তবে এত দিন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ‘কয়েক দিন আগে পুরো প্রতিবেদন পর্যালোচনা না করেই আমি কিছু মন্তব্য করেছিলাম। আজ সে বিষয়ে সংশোধন করে বলতে চাই, আমরা নতুন করে কোনো তদন্ত কমিশন গঠন করব না। যেহেতু ইতিমধ্যে একটি স্বাধীন যোগ্য দক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে জাতীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল, সেই কমিশনের সুপারিশই বাস্তবায়ন করা হবে।’

মন্ত্রী আরও জানান, প্রতিবেদনে প্রায় ৭০টি সুপারিশ রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে চোখে পড়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বিচারাধীন মামলাগুলোর কিছু আপিল পর্যায়ে রয়েছে এবং বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। সঙ্গে অন্যান্য সুপারিশও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

শহীদ পরিবার ও জাতিকে আশ্বস্ত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পিলখানা হত্যাকাণ্ডের যথাযথ বিচার করা হবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই নেওয়া হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আরও বলেন, পিলখানায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি ছিল। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার লক্ষ্যেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষায়, ‘যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না কিংবা দেশকে দুর্বল রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়, তাদেরই এমন উদ্দেশ্য থাকতে পারে।’

