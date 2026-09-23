মরিয়মের আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় মামা ওবায়দুর কারাগারে

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় নিহত মরিয়মের মামা ওবায়দুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
আজ দুপুরের পর ওবায়দুর রহমানকে আদালতে হাজির করে ডিবি পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
শেরেবাংলা নগর থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই রফিকুল ইসলাম কারাগারে পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। গতকাল মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, ওবায়দুর রহমান সাতক্ষীরার সংসদ সদস্য (এমপি) গাজী নজরুলের দ্বিতীয় স্ত্রীর আত্মহত্যার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।
এর আগে গত রোববার শেরেবাংলা নগর থানাধীন ন্যাম ভবনের ৫ নম্বর ভবনের তৃতীয় তলার ২০৩ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে গাজী নজরুলের দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়ম খাতুনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে গাজী নজরুল ও তাঁর প্রথম স্ত্রীকে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় মৃত মরিয়ম খাতুনের বাবা মো. মাসুম বিল্লাহ বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় একটি আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা করেন। মামলায় গাজী নজরুল ও তাঁর স্ত্রী মাকসুদা বেগম এবং মরিয়মের মামা ওবায়দুর রহমানকে আসামি করা হয়।
বাসস্থল পরিবর্তনের কারণে ভোটার স্থানান্তরের আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোকে আগের মতো আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই ও নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাসস্থল পরিবর্তনের কারণে ভোটার স্থানান্তরের..২৬ মিনিট আগে
সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) গাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় স্ত্রী মোছা. মরিয়ম খাতুনের আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় মরিয়মের মামা মো. ওবায়দুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) মো. শফিকুল ইসলাম।১ ঘণ্টা আগে
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, ‘মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির কারণে বিশ্বের সব দেশেই জ্বালানি তেলের দামে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে আলাদা নই, আমরা কোনো দ্বীপ নই। মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির প্রভাব আমাদের জ্বালানি তেলের বাজারে পড়েছে।২ ঘণ্টা আগে
স্বাস্থ্য খাতে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের তিন মেয়াদে ব্যাপক ‘দুর্নীতি’ হয়েছে দাবি করে তা তদন্ত করতে মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করেছে কমিটি। এ ছাড়া আউটসোর্সিং বাদ দিয়ে দ্রুত শূন্যপদে জনবল নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে