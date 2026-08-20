Ajker Patrika
En
জাতীয়

নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে চীন ও যুক্তরাজ্যের অভিনন্দন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ৩৯
নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে চীন ও যুক্তরাজ্যের অভিনন্দন
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অভিনন্দন জানিয়েছে চীন ও যুক্তরাজ্য। আজ বৃহস্পতিবার পৃথক বার্তায় দুই দেশই বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদারের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে।

বাংলাদেশে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের দূতাবাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রকাশিত এক শুভেচ্ছাবার্তায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় আন্তরিক অভিনন্দন জানায়।

বার্তায় চীনা দূতাবাস বলেছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে উষ্ণ অভিনন্দন। চীন সব সময় বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। নতুন যুগে দুই দেশের জন্য চীন একটি অংশীদারত্বমূলক ভবিষ্যৎ গঠনে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছে, যাতে উভয় দেশ ও এর জনগণ অধিকতর সুফল ভোগ করতে পারে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাজ্য দূতাবাসও ফেসবুকে দেওয়া এক বার্তায় নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল

বার্তায় বলা হয়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আন্তরিক অভিনন্দন। দুই দেশের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারত্বকে আরও সুদৃঢ় করতে যুক্তরাজ্য রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করার প্রত্যাশা করছে।

এর আগে আজ জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ২৫৫ ভোট পেয়ে দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কর্নেল (অব.) অলি আহমদ পান ৮৮ ভোট।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেননি যাঁরারাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেননি যাঁরা

বিষয়:

বাংলাদেশযুক্তরাজ্যচীনমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররাষ্ট্রপতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত