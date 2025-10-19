Ajker Patrika
পণ্য পরিবহন চালু রাখতে তৃতীয় টার্মিনালে বিকল্প ব্যবস্থা: বিমান উপদেষ্টা

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, ‘গতকাল (শনিবার) রাতেও বাণিজ্যিক কার্গো এসেছে। আমাদের বাণিজ্যিক সহায়তার স্বার্থে এসব কার্যক্রম বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। তৃতীয় টার্মিনাল এলাকায় বিকল্প জায়গা দেওয়া হয়েছে, যাতে পণ্য পরিবহন চালু থাকে।’

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগুনে পুড়ে যাওয়া আমদানি কার্গো ভিলেজ পরিদর্শন শেষে আজ রোববার দুপুরে বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

আগুনের ঘটনায় সম্ভাব্য সব অভিযোগ আমলে নেওয়া হবে জানিয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা আগুনের পূর্ব ও পরবর্তী অবস্থা, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করবে।

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, আমদানি কার্গোতে পণ্যগুলো একত্র করা হয়। সেগুলো পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। আগুনে কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা অর্থমূল্য ও ওজনের ভিত্তিতে নির্ধারণের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতিরও হিসাব করা হচ্ছে।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তি লাঘবে সরকার ইতিমধ্যে একটি নির্দেশনা জারি করেছে। আগামী তিন দিন যেসব নন-শিডিউল অতিরিক্ত ফ্লাইট আসবে ও যাবে, সেগুলোর সব ধরনের খরচ মওকুফ করা হয়েছে। আগুনের কারণে যেসব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং যাঁরা বিমানবন্দরের ভেতরে অবস্থান করছিলেন, তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তিনি বলেন, যেসব ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের ইনস্যুরেন্স কাভারেজ ও বিমানবন্দরের নিজস্ব বিমা ব্যবস্থার আওতায় কীভাবে সহায়তা দেওয়া যায়, তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এরপরও কোথাও কিছু ব্যত্যয় হয়ে থাকলে দ্রুত তা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

ফায়ার সার্ভিসকে অনুমতি না দেওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে বিলম্ব হয়েছে—সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকার অভিযোগ সঠিক নয়। বিমানবন্দরের ভেতরে অগ্নিনির্বাপণে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ঘটনার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। আপনারা জানেন, এটি একটি কেপিআইভুক্ত এলাকা। এখানে নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে।’

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটসংলগ্ন কার্গো ভিলেজে (পণ্য রাখার স্থান) গতকাল বেলা ২টার দিকে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৭টি ইউনিট ৭ ঘণ্টা চেষ্টার পর রাত ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

