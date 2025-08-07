Ajker Patrika
> জাতীয়

কম খরচে বিশ্ব ভ্রমণের সুযোগ পাবেন সেনাসদস্যরা, টার্কিশ এয়ারলাইনসের সঙ্গে চুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ০৯
রাজধানীর ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে এই চুক্তি সই হয়। ছবি: আইএসপিআর
রাজধানীর ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে এই চুক্তি সই হয়। ছবি: আইএসপিআর

বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও টার্কিশ এয়ারলাইনসের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে এই চুক্তি সই হয়। বিকেলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরিরত ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্যরা বিভিন্ন সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে টার্কিশ এয়ারলাইনস ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন গন্তব্যে তুলনামূলকভাবে সুলভমূল্যে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন।

আইএসপিআর জানিয়েছে, এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন সেনাসদস্যদের যাতায়াত ব্যয় কমবে, অন্যদিকে সরকারি অর্থেরও সাশ্রয় নিশ্চিত হবে।

চুক্তির আওতায় টার্কিশ এয়ারলাইনসের মাধ্যমে সেনাসদস্যরা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্টার অ্যালায়েন্সের নানা সুবিধা সাশ্রয়ী মূল্যে নিতে পারবেন। এতে বিদেশে কর্তব্য পালনের সময় তাঁদের আভিযানিক সক্ষমতা বাড়বে এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক যাতায়াত আরও সহজ হবে।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, এই চুক্তি শুধু দুই দেশের সামরিক সম্পর্কই নয়, বরং সামগ্রিক পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেবে।

বিষয়:

আইএসপিআরবিমানবন্দরচুক্তিতুরস্কভ্রমণসেনাবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

মাইলস্টোনের শিক্ষক মাহরীন চৌধুরীর নামে চালু হচ্ছে জাতীয় পুরস্কার

মাইলস্টোনের শিক্ষক মাহরীন চৌধুরীর নামে চালু হচ্ছে জাতীয় পুরস্কার

বেরোবির সাবেক ভিসি কলিমুল্লাহসহ ৫ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বেরোবির সাবেক ভিসি কলিমুল্লাহসহ ৫ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

কম খরচে বিশ্ব ভ্রমণের সুযোগ পাবেন সেনাসদস্যরা, টার্কিশ এয়ারলাইনসের সঙ্গে চুক্তি

কম খরচে বিশ্ব ভ্রমণের সুযোগ পাবেন সেনাসদস্যরা, টার্কিশ এয়ারলাইনসের সঙ্গে চুক্তি

আজ থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু: প্রধান উপদেষ্টা

আজ থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু: প্রধান উপদেষ্টা