কম খরচে বিশ্ব ভ্রমণের সুযোগ পাবেন সেনাসদস্যরা, টার্কিশ এয়ারলাইনসের সঙ্গে চুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও টার্কিশ এয়ারলাইনসের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে এই চুক্তি সই হয়। বিকেলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরিরত ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্যরা বিভিন্ন সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে টার্কিশ এয়ারলাইনস ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন গন্তব্যে তুলনামূলকভাবে সুলভমূল্যে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন।
আইএসপিআর জানিয়েছে, এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন সেনাসদস্যদের যাতায়াত ব্যয় কমবে, অন্যদিকে সরকারি অর্থেরও সাশ্রয় নিশ্চিত হবে।
চুক্তির আওতায় টার্কিশ এয়ারলাইনসের মাধ্যমে সেনাসদস্যরা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্টার অ্যালায়েন্সের নানা সুবিধা সাশ্রয়ী মূল্যে নিতে পারবেন। এতে বিদেশে কর্তব্য পালনের সময় তাঁদের আভিযানিক সক্ষমতা বাড়বে এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক যাতায়াত আরও সহজ হবে।
সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, এই চুক্তি শুধু দুই দেশের সামরিক সম্পর্কই নয়, বরং সামগ্রিক পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেবে।
