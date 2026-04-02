Ajker Patrika
জাতীয়

ওই যে জঙ্গি এমপি যাচ্ছে: তদন্ত চান হানজালা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ০২: ৫৪
সাইদ উদ্দিন আহমেদ হানজালা। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সংসদ সদস্য (এমপি) সাঈদ উদ্দিন আহমেদ হানজালাকে সংসদ এলাকায় ‘জঙ্গি এমপি’ ডাকার অভিযোগ তুলে স্পিকারের কাছে তার প্রতিকার চেয়েছেন। পয়েন্ট অব অর্ডারে ফ্লোর নিয়ে স্পিকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আপনার স্ত্রী মরহুমার জানাজায় অংশ নিতে ৩০ মার্চ এসেছিলাম। দক্ষিণ প্লাজা থেকে আমি যখন ভেতরে ঢুকব, পেছন থেকে কেউ একজন সম্বোধন করছিল, ‘‘ওই যে জঙ্গি এমপি যাচ্ছে।’’ বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খুব লেখালেখি ও আলোচনা চলছে। জাতীয় সংসদের একজন সংসদ সদস্যকে সংসদের কাছে যখন জঙ্গি বলে সম্বোধন করা হয়, এটার জন্য সংসদের মান ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে আমি মনে করি।’

এমপি হানজালা বলেন, ‘আমি যতটুকু মনে করলাম, আমাকে জঙ্গি বলার কারণ আমার মাথায় একটি পাগড়ি রয়েছে। আমার চলায় সাদা পাঞ্জাবি সুন্নতে রাসুল (সা.) রয়েছে। এটার জন্য হয়তো তিনি আমাকে ওইভাবে জঙ্গি বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহর নবী (সা.)-এর সুন্নত ও এই পোশাক কোনো দিন জঙ্গির অ্যাসেম্বল হতে পারে না। অবশ্যই এ কাজটি এ জন্য করেছেন আমাদের বিরোধী দল যারা রয়েছে, তাদের সম্মান ক্ষুণ্ন করার জন্য হতে পারে। সেখানে প্রশাসন দাঁড়িয়েছিল। প্রশাসনের মান ক্ষুণ্ন করার জন্য এটা হতে পারে। এ জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করব, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সংসদের সার্জেন্ট অ্যাট আর্মসকে যদি নির্দেশ দেবেন। সিসিটিভি ফুটেজ যেটি রয়েছে, তা দেখে কারা এই কাজটি করেছে। এ জন্য একটি সঠিক তদন্ত যদি আপনার মাধ্যমে হতে পারে। তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।’

পরে স্পিকার বলেন, ‘বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি আপনাকে অনুরোধ জানাব। বিশেষ অধিকার প্রশ্নে আপনি এ ব্যাপারে একটি নোটিশ দেন। বিষয়টি আমরা বিবেচনা করব।’

বিষয়:

এমপিসংসদ সদস্যসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমস্পিকার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

গ্রামীণ ব্যাংকের ৫০ বছর, নোবেল বিজয়ের ২০ বছর উপলক্ষে ড. ইউনূসকে সংবর্ধনা

কমিশনহীন দুদক: মামলাহীন এক মাস, থেমে আছে সিদ্ধান্ত

সরকারি চাকরি: নতুন বেতনকাঠামো যাচাই-বাছাই হচ্ছে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

