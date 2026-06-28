সংসদে ভবনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মধ্যাহ্নভোজ

জাতীয় সংসদ ভবনে এক ব্যতিক্রমী ও আনন্দঘন পরিবেশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ রোববার সংসদ ভবনের ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়ায় এই বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।
সংসদ ভবন পরিদর্শন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংসদ সচিবালয়ের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করতে আসেন। তাঁদের এই সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের মধ্যাহ্নভোজের আতিথেয়তা দেন।
মধ্যাহ্নভোজে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের আইন বিভাগের ২৯ জন শিক্ষার্থী, সুরভী (গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগী সংস্থা) সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ ২১ জন, তেজগাঁও কলেজ ডিবেটিং সোসাইটির শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ ১৬ জন অংশ নেন।
মধ্যাহ্নভোজ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।
তিনি বলেন, ‘শুধু পাঠ্যবইয়ের পড়াশোনায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, পাশাপাশি খেলাধুলা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে। নিজেদের যোগ্য, দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান প্রজন্মই দেশের ভবিষ্যৎ। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে।’
দেশের সরকারপ্রধানের কাছ থেকে এমন চমৎকার আতিথেয়তা পেয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তাঁরা এই অনন্য সুযোগের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
মধ্যাহ্নভোজের আগে শিক্ষার্থীরা সংসদ ভবন পরিদর্শন কর্মসূচির আওতায় সংসদ সচিবালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব ধারণা নেন। এ ছাড়া তাঁরা সংসদ লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন, উত্তর প্লাজায় ফটোসেশনে অংশ নেন এবং সংসদ অধিবেশন কক্ষে বসে সরাসরি সংসদের কার্যপ্রণালী প্রত্যক্ষ করার এক বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।
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